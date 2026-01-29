Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên "nhí" của Thái Lan Nina Nutthacha Padovan, 11 tuổi, đến Việt Nam đóng phim. Cô bé tham gia tác phẩm "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Nhà sản xuất phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" ngày 29-1 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên về phim. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hai nước Việt Nam - Thá Lan. Trong đó, Nina Nutthacha Padovan là gương mặt quen của loạt phim kinh dị "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" còn Kiều Mnh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh cũng không xa lạ với khán giả màn ảnh rộng Việt.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 1.

Tạo hình Kiều Minh Tuấn trong phim

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 2.

Diệp Bảo Ngọc tái xuất màn ảnh rộng

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 3.

Đôi mắt ám ảnh của Nina Nutthacha Padovan

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 4.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 5.

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí "Phí Phông"

Video clip phim

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" thuộc thể loại kinh dị tâm linh, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí "Phí Phông" - những người bình thường sống giữa cộng đồng nhưng mang đặc tính chuyên hút máu hoặc hút sinh khí người.

Hình tượng "Phí Phông" được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân vùng núi cao phía Bắc, gieo rắc nỗi ám ảnh trong ký ức dân gian.

Ngoài những diễn viên trên, NSƯT Hạnh Thúy cũng lộ diện trong tạo hình đáng sợ. Trước đây, NSƯT Hạnh Thúy cũng từng tham gia nhiều phim kinh dị, tâm linh với những vai mất nhiều công sức hóa trang.

Đây là lần đầu Nina Nutthacha Padovan xuất ngoại đóng phim Việt. Cô bé tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả Việt bởi vẻ ngoài dễ thương, khả năng nhập vai tốt, đặc biết là diễn bằng ánh mắt.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy đều là diễn viên thực lực, bảo chứng về mặt diễn xuất của phim.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" là tác phẩm điện ảnh thứ 2 do Đỗ Quốc Trung thực hiện, sau phim "Con kể ba nghe" hiện vẫn đang trụ rạp. Tác phẩm ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 năm nay.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 6.

NSƯT Hạnh Thúy với tạo hình đáng sợ

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 7.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 8.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 9.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc - Ảnh 10.

Tin liên quan

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn

Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI… điển trai bên "chí cốt" Kiều Minh Tuấn

(NLĐO) - Loạt sao gồm: Ngô Kiến Huy, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm… tụ hội chúc mừng Kiều Minh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang

(NLĐO) - Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào không nói nên lời trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Ba kể con nghe".

Kiều Minh Tuấn khó nhận ra khi hóa... chú hề!

(NLĐO) - Tạo hình của Kiều Minh Tuấn trong phim "Con kể ba nghe" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn được hé lộ.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng Nina Nutthacha Padovan Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng loạt phim kinh dị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo