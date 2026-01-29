Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

Nhà sản xuất phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" ngày 29-1 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên về phim. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hai nước Việt Nam - Thá Lan. Trong đó, Nina Nutthacha Padovan là gương mặt quen của loạt phim kinh dị "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" còn Kiều Mnh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh cũng không xa lạ với khán giả màn ảnh rộng Việt.

Tạo hình Kiều Minh Tuấn trong phim

Diệp Bảo Ngọc tái xuất màn ảnh rộng

Đôi mắt ám ảnh của Nina Nutthacha Padovan

Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí "Phí Phông"

Video clip phim

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" thuộc thể loại kinh dị tâm linh, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài quỷ huyền bí "Phí Phông" - những người bình thường sống giữa cộng đồng nhưng mang đặc tính chuyên hút máu hoặc hút sinh khí người.

Hình tượng "Phí Phông" được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân vùng núi cao phía Bắc, gieo rắc nỗi ám ảnh trong ký ức dân gian.

Ngoài những diễn viên trên, NSƯT Hạnh Thúy cũng lộ diện trong tạo hình đáng sợ. Trước đây, NSƯT Hạnh Thúy cũng từng tham gia nhiều phim kinh dị, tâm linh với những vai mất nhiều công sức hóa trang.

Đây là lần đầu Nina Nutthacha Padovan xuất ngoại đóng phim Việt. Cô bé tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả Việt bởi vẻ ngoài dễ thương, khả năng nhập vai tốt, đặc biết là diễn bằng ánh mắt.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy đều là diễn viên thực lực, bảo chứng về mặt diễn xuất của phim.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" là tác phẩm điện ảnh thứ 2 do Đỗ Quốc Trung thực hiện, sau phim "Con kể ba nghe" hiện vẫn đang trụ rạp. Tác phẩm ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 năm nay.