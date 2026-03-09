HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Sao "nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan hóa thân quỷ Phí Phông trong phim kinh dị Việt "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Nina vai Lua - một cô bé người dân tộc mang thân phận Phí Phông

Theo thông tin từ nhà phát hành, ngày 9-3, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" chính thức tung poster và hé lộ thêm chi tiết xung quanh giai thoại về Phí Phông - nỗi ám ảnh truyền đời của người dân nơi rừng sâu núi thẳm.

Trên poster, Nina Nutthacha Padovan (gọi tắt là Nina) gây chú ý khi xuất hiện ở trung tâm trong trạng thái quỷ dị. Giữa không gian rừng u ám, nhân vật với gương mặt tái nhợt, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười méo mó, đẫm máu.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt - Ảnh 1.

Tạo hình Nina trong vai Lua

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt - Ảnh 2.

Phí Phông là một loài quỷ hút máu

Trong phim, Nina vào vai Lua - một cô bé người dân tộc miền núi mang thân phận Phí Phông. Theo lời truyền miệng trong dân gian, Phí Phông là loài quỷ hút máu, thường lẩn khuất trong cộng đồng như những con người bình thường.

Chúng hay xuất hiện vào ban đêm, nhắm đến những người yếu ớt như phụ nữ mới sinh, trẻ nhỏ hay người bệnh.

Nói về cơ duyên lần đầu đóng phim kinh dị Việt, Nina chia sẻ: "Khi biết được đóng phim ở Việt Nam em rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng phấn khích vì mình chưa từng đóng phim quốc tế. Em cảm thấy đây là một cơ hội rất đặc biệt, chắc chắn phải nhận vai diễn này".

Cô bé cho biết thêm dù từng nhiều lần đảm nhận những phân đoạn nhân vật bị "ma nhập" trước đây nhưng vai diễn lần này vẫn là một thử thách mới bởi đây là kiểu nhân vật "quỷ hút máu" mà Nina chưa từng thể hiện. Vì vậy, cô đã phải dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn.

Nina đóng cùng NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh

Nina Nutthacha Padovan sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái và hiện là thực tập sinh của GMM Grammy - tập đoàn giải trí và truyền thông lớn hàng đầu Thái Lan. Cô bé từng trở thành "cơn sốt" tại Việt Nam khi tham gia loạt phim kinh dị ăn khách "Tee Yod: Quỷ ăn tạng".

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt - Ảnh 3.

Nina rất phấn khích khi lần đầu tham gia phim ở Việt Nam

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phấn khích khi đóng phim Việt - Ảnh 4.

Vẻ đáng yêu của Nina

Đại diện nhà sản xuất Bluebells Studios cho biết: "Việc mời Nina tham gia dự án là quyết định từ nhà sản xuất. Việc muốn Nina có mặt trong bộ phim đánh dấu một bước quan trọng của đơn vị sản xuất trên con đường lan tỏa nội dung nội địa sang nước ngoài và ngược lại".

Ngoài Nina, phim còn có sự góp mặt của: NSƯT Hạnh Thuý, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... Tác phẩm ra rạp từ 24-4, tham gia đường đua phòng vé dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4.

diễn viên Kiều Minh Tuấn NSƯT Hạnh Thúy Tee Yod: Quỷ ăn tạng Nina Nutthacha Padovan Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng
