Văn hóa - Văn nghệ

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang "giằng xé tình cha con"

Minh Khuê

(NLĐO) - Kiều Minh Tuấn vào vai người cha kiệm lời, mất kết nối cảm xúc với con trai do Hạo Khang thủ diễn trong phim "Con kể ba nghe".

Nhà sản xuất phim "Con kể ba nghe" ngày 5-1 tung trailer quảng bá phim. Trong đó, Kiều Minh Tuấn vào vai ông Thái, một người cha cộc cằn, kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc. Trong khi đó Minh (Hạo Khang đóng) đang ở tuổi vị thành niên, nhạy cảm, dễ tổn thương.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 2.

Kiều Minh Tuấn vai ông Thái

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 3.

Hạo Khang vai Minh

Trailer phim "Con kể ba nghe"

Sự im lặng của ông Thái khiến Minh luôn cảm thấy bị bỏ rơi và không được thấu hiểu. Những bi kịch trong quá khứ như sự ra đi đột ngột của người mẹ, những tổn thương cất giấu trong lòng ngày càng đẩy cả hai xa nhau. Những mâu thuẫn nội tâm ấy tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai cha con, khiến mọi kết nối gần như biến mất.

Bên cạnh việc khai thác nội tâm của hai cha con Thái và Minh, phim đan cài những khoảnh khắc đời thường hài hước, chữa lành. Tính giải trí được thể hiện qua những phân cảnh biểu diễn xiếc ngoạn mục, mang người xem trở về thế giới tuổi thơ.

Dưới góc nhìn của người cha và người con, những nút thắt dần được tháo gỡ, cũng là lúc cả hai mở lòng, dần kể cho nhau nghe câu chuyện và tâm tư của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình mà còn là lời nhắc nhở về giá trị tình thân trong nhịp sống hiện đại, nơi những kết nối và sẻ chia đôi khi bị sao nhãng.

Phim không chỉ mang đến những cung bậc cảm xúc chân thực, mà còn mở ra một không gian nghệ thuật độc đáo, nơi xiếc không chỉ là phông nền mà còn là biểu tượng cho sự cân bằng mong manh của cuộc sống.

Ngoài Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, phim còn quy tụ các diễn viên: Phương Thanh, Quốc Khánh, Hồng Ánh, Mai Cát Vi, Lê Lộc… Tác phẩm do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo, chính thức ra rạp từ ngày 16-1.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 4.

Ông Thái là nghệ sĩ xiếc

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 5.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 6.

Những tiết mục xiếc được thể hiện công phu trong phim

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 7.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang giằng xé tình cha con - Ảnh 8.

Phim có sự góp mặt của Phương Thanh và nhiều diễn viên khác

Tin liên quan

Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ "rợn tóc gáy" trong Chiến sĩ quả cảm

Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ "rợn tóc gáy" trong Chiến sĩ quả cảm

(NLĐO)- Nghệ sĩ bật khóc, khán giả rùng mình loạt hiểm nguy mà những người chiến sĩ thầm lặng phải đối mặt.

Kiều Minh Tuấn lồng tiếng phản diện Grigon

(NLĐO) - Kiều Minh Tuấn đảm nhận lồng tiếng nhân vật Grigon - lãnh chúa "gia trưởng" uy quyền trong hoạt hình "Elio cậu bé đến từ trái đất".

Đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương háo hức với dự án phim 100% làm bằng AI

(NLĐO) - Sau một loạt dự án âm nhạc và phim ngắn gây chú ý tại Việt Nam khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Phạm Vĩnh Khương bắt đầu bước vào dự án mới

