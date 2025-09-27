



NSƯT Kiều Mỹ Dung, họa sĩ Trần Thiện thăm thầy NSND Nguyễn Ngọc Phương

Nhân dịp cả nước hân hoan kỷ niệm Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam (Giỗ Tổ ngành sân khấu), NSƯT Kiều Mỹ Dung và họa sĩ – nhạc sĩ Trần Thiện (Nhà hát Tây Đô) đã ra Hà Nội thăm người thầy đáng kính – NSND Nguyễn Ngọc Phương.

Đối với bà Kiều Mỹ Dung, chuyến đi này là dịp hội ngộ quý và ông bà đã lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" – một truyền thống đẹp của người làm nghệ thuật.

NSƯT Kiều Mỹ Dung thăm thầy NSND Nguyễn Ngọc Phương tại Hà Nội

Kiều Mỹ Dung – "Không có thầy, không có tôi"

Khoảnh khắc thầy NSND Nguyễn Ngọc Phương nhẹ nhàng hỏi: "Ra ngoài này có nóng không?" khiến cả hai vợ chồng xúc động rơi nước mắt. Dù tuổi cao, sức yếu, người thầy vẫn luôn quan tâm, gần gũi với học trò — những người mà ông đã từng truyền nghề, dìu dắt qua từng vở diễn, từng bài học sân khấu. "Bất cứ ai đến thăm thầy cũng xúc động, vì tình cảm của thầy dành cho học trò rất chân thành, ấm áp" — họa sĩ Trần Thiện chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Phương được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 1990. Sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn ở trường Học viện sân khấu quốc gia Liên Xô Lunachaxki, ông trở về nước và bắt tay dàn dựng nhiều tác phẩm và đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu cả nước.

Ông đã dàn dựng nhiều vở kịch: "Đêm mưa", "Anh Trỗi", "Hoa pháo", "Anh bộ đội", "Trưởng giả học làm sang", "Con đường và tuổi trẻ"…

Đầu năm 1967, ông dựng vở tuồng "Đề Thám", vở diễn thành công với số buổi diễn lên tới trên 1.000 suất và nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả.

NSƯT Kiều Mỹ Dung, họa sĩ Trần Thiện thăm thầy NSND Nguyễn Ngọc Phương

Năm 1970, vở đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Ông được điều động làm giám đốc và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Tuồng Bắc Trung ương. Tháng 8-1981, ông đã đưa nghệ thuật tuồng của Việt Nam sang Đức, Bungaria và Liên Xô biểu diễn và đạt được thành công vang dội. Ông cũng chính là người đầu tiên đưa nghệ thuật tuồng ra thế giới.

NSƯT Kiều Mỹ Dung, biểu diễn tại Hà Nội

"Thầy được cử đi học tại Liên Xô cũ, được đào tạo tại Học Viện nghệ thuật sân khấu quốc gia Lunachaxki, (khoa quản lý nhà hát). Sau đó, thầy chuyển ông sang chuyên ngành đạo diễn. Năm 1963, thầy tốt nghiệp, sau đó về nước làm việc và đào tạo thế hệ trẻ" – NSƯT Kiều Mỹ Dung nói.

Dấu ấn Cần Thơ tại Triển lãm quốc gia

Trong chuyến ra Hà Nội của hai nghệ sĩ cũng trùng dịp Thủ đô tổ chức trọng thể Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh). Trong không gian "Rạng rỡ Cần Thơ – Vị thế mới, tầm nhìn mới", NSƯT Kiều Mỹ Dung đã có buổi biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ hàng vạn lượt khách tham quan mỗi ngày. Không gian của TP Cần Thơ được bố trí ấn tượng tại khu "Tỉnh giàu nước mạnh", với cổng chào mô phỏng Chợ cổ Cần Thơ – biểu tượng giao thương văn hóa lâu đời.

Tại đây, NSƯT Kiều Mỹ Dung đã thể hiện bài ca vọng cổ "Kiếp cầm ca" (soạn giả Viễn Châu), để lại nhiều xúc cảm đẹp cho du khách.

Vợ chồng NSƯT Kiều Mỹ Dung, họa sĩ Trần Thiện tại Hà Nội

Trần Thiện, điểm tựa cho thế hệ trẻ

Nhắc đến Nhà hát Tây Đô, không thể không nhắc đến đóng góp to lớn của họa sĩ – nhạc sĩ Trần Thiện. Ông đến với sân khấu từ năm 1976 nhờ niềm đam mê hội họa của một chàng trai trẻ An Hòa (Ninh Kiều). Cuộc gặp gỡ bất ngờ với họa sĩ Thế Nhân đã dẫn ông về Đoàn Cải lương Hậu Giang 1 để vẽ cảnh trí và từ đó, ông gắn bó trọn đời với sân khấu.

Ngoài hội họa, ông còn là một nhạc sĩ đầy nhiệt huyết, gắn bó với ban nhạc Đoàn Hậu Giang 1 rồi Tây Đô, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng: Phó đoàn (1982), Trưởng đoàn (2010), Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô (2013–2016).

NSƯT Kiều Mỹ Dung và nghệ nhân ưu tú Ái Hằng biểu diễn tại Hà Nội

Khi nhận món quà tri ân từ chương trình "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á, ông bà đã xúc động cho biết sẽ tiếp tục là điểm tựa cho thế hệ trẻ noi theo, giữ gìn bản sắc sân khấu miền Tây không phụ lòng khán giả".

Không chỉ dàn dựng những vở diễn chất lượng, NSƯT Kiều Mỹ Dung còn tích cực tham gia chương trình Sân khấu học đường tại TP Cần Thơ, truyền dạy cho hơn 100 học sinh cấp 2 những trích đoạn cải lương lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hiện bà là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP Cần Thơ và giảng viên Trường Cao đẳng VHNT TP Cần Thơ. Bà từng là học trò lớp đạo diễn K26 (2006) của NSND Nguyễn Ngọc Phương — khóa học đặc biệt phối hợp giữa Hà Nội và Cần Thơ.

NSƯT Kiều Mỹ Dung, họa sĩ Trần Thiện và các nghệ nhân ĐCTT Cần Thơ thưởng thức kem Tràng Tiền - Hà Nội nhân dịp hội ngộ tại thủ đô

"Trong không khí hướng về Tổ nghiệp, những nghĩa cử thăm thầy giáo cũ tại thủ đô càng trở nên trân trọng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ" – nhà nghiên cứu-lý luận sân khấu Nguyễn Bích Phượng, con gái đạo diễn NSND Nguyễn Ngọc Phương - nói.



