Văn hóa - Văn nghệ

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu

Minh Khuê

(NLĐO) - Lần đầu đóng cặp đôi yêu đương mặn nồng trên màn ảnh rộng, Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát thừa nhận đây là thách thức không hề nhỏ.

Trong phim "Bẫy tiền", Liên Bỉnh Phát vào vai Đăng Thức - người đàn ông rơi vào khủng hoảng tài chính và vô tình dính bẫy lừa đảo qua điện thoại, mở ra chuỗi biến cố không lối thoát.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng vai Thanh Tâm - vợ sắp cưới của Thức, không hề biết sóng gió bủa vây để rồi chính cô cũng đang đứng trước nguy cơ thành con mồi.

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng hóa thân cặp đôi yêu nhau nồng nàn trên màn ảnh rộng

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát vai Đăng Thức và Tam Triều Dâng vai Thanh Tâm

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 3.

Họ là một cặp sắp cưới

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 4.

"Cái khó nhất với tôi là…phải yêu Tam Triều Dâng" - Liên Bỉnh Phát nhấn mạnh. Anh cho biết thử thách nằm ở việc phải thể hiện cả hai yêu nhau suốt 4 năm, mặn nồng và gắn bó. Nếu khán giả xem mà không nhìn thấy được điều đó, họ sẽ không tin vào cặp đôi cũng như câu chuyện được kể.

Về phía Tam Triều Dâng, nữ diễn viên cho biết cô phải nỗ lực rất nhiều để mang đến hình ảnh một người phụ nữ yêu mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.

"Bốn năm là khoảng thời gian dài mà ngoài đời tôi chưa từng trải qua trong một mối quan hệ, nên đây thực sự là một thử thách" - Tam Triều Dâng nói.

Ngoài ra, cả hai cũng cho biết cái hay của "Bẫy tiền" chính là khắc họa một mối tình thực tế mà các cặp đôi sẽ thấy mình ở đâu đó.

"Đây là mối quan hệ mà Đăng Thức gặp nhiều áp lực từ tài chính đến khoảng cách địa vị đến mức bản thân anh cảm thấy mình không thể lo cho người mình yêu" - Liên Bỉnh Phát chia sẻ góc nhìn về nhân vật.

Trái lại, Tam Triều Dâng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu mà Thanh Tâm dành cho nửa kia khi bất chấp mọi rào cản, cô vẫn yêu anh vô điều kiện. Trong quá trình hoá thân thành nhân vật, nữ diễn viên thừa nhận ngay cả cô cũng cảm thấy ghen tị với Đăng Thức khi nhận được tình yêu chân thành từ Thanh Tâm.

Phim "Bẫy tiền" do Oscar Dương đạo diễn. Anh tiết lộ chọn Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đóng chính vì bất ngờ trước sự ăn ý, hòa hợp trước ống kính của cả hai. Chính sự hòa hợp này đã góp phần thổi hồn cho câu chuyện tình yêu đầy giằng xé trong phim.

Tác phẩm ra rạp từ 21-11.

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 5.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến

Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu - Ảnh 6.

Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải thưởng Kim Chung

Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải thưởng Kim Chung

(NLĐO) – Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, được vinh danh tại Giải Kim Chung, hiện đã trở lại Việt Nam để tiếp tục "ăn cơm đoàn".

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung

(NLĐO) – Liên Bỉnh Phát trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử và chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Giải Kim Chung.

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát hạnh phúc nhận đề cử Kim Chung

(NLĐO) - "Anh tài" Liên Bỉnh Phát nhận niềm vui liên tiếp khi các phim anh tham gia nhận được sự yêu thích từ khán giả và bản thân được đề cử giải thưởng.

