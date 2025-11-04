Tam Triều Dâng "đeo nhẫn" của Liên Bỉnh Phát dù thừa nhận khó yêu

Trong phim "Bẫy tiền", Liên Bỉnh Phát vào vai Đăng Thức - người đàn ông rơi vào khủng hoảng tài chính và vô tình dính bẫy lừa đảo qua điện thoại, mở ra chuỗi biến cố không lối thoát.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng vai Thanh Tâm - vợ sắp cưới của Thức, không hề biết sóng gió bủa vây để rồi chính cô cũng đang đứng trước nguy cơ thành con mồi.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng hóa thân cặp đôi yêu nhau nồng nàn trên màn ảnh rộng

Liên Bỉnh Phát vai Đăng Thức và Tam Triều Dâng vai Thanh Tâm

Họ là một cặp sắp cưới

"Cái khó nhất với tôi là…phải yêu Tam Triều Dâng" - Liên Bỉnh Phát nhấn mạnh. Anh cho biết thử thách nằm ở việc phải thể hiện cả hai yêu nhau suốt 4 năm, mặn nồng và gắn bó. Nếu khán giả xem mà không nhìn thấy được điều đó, họ sẽ không tin vào cặp đôi cũng như câu chuyện được kể.

Về phía Tam Triều Dâng, nữ diễn viên cho biết cô phải nỗ lực rất nhiều để mang đến hình ảnh một người phụ nữ yêu mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.

"Bốn năm là khoảng thời gian dài mà ngoài đời tôi chưa từng trải qua trong một mối quan hệ, nên đây thực sự là một thử thách" - Tam Triều Dâng nói.

Ngoài ra, cả hai cũng cho biết cái hay của "Bẫy tiền" chính là khắc họa một mối tình thực tế mà các cặp đôi sẽ thấy mình ở đâu đó.

"Đây là mối quan hệ mà Đăng Thức gặp nhiều áp lực từ tài chính đến khoảng cách địa vị đến mức bản thân anh cảm thấy mình không thể lo cho người mình yêu" - Liên Bỉnh Phát chia sẻ góc nhìn về nhân vật.

Trái lại, Tam Triều Dâng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu mà Thanh Tâm dành cho nửa kia khi bất chấp mọi rào cản, cô vẫn yêu anh vô điều kiện. Trong quá trình hoá thân thành nhân vật, nữ diễn viên thừa nhận ngay cả cô cũng cảm thấy ghen tị với Đăng Thức khi nhận được tình yêu chân thành từ Thanh Tâm.

Phim "Bẫy tiền" do Oscar Dương đạo diễn. Anh tiết lộ chọn Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đóng chính vì bất ngờ trước sự ăn ý, hòa hợp trước ống kính của cả hai. Chính sự hòa hợp này đã góp phần thổi hồn cho câu chuyện tình yêu đầy giằng xé trong phim.

Tác phẩm ra rạp từ 21-11.