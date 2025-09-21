Kingtek Quảng Nam vô địch Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025

Sau hai tuần tranh tài, chiều 21-9, hai đội bóng láng giềng miền Trung là Đồng hương Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam đã gặp nhau trong trận chung kết Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025 – DHF-S3. Một cuộc so tài sôi động và hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem trực tiếp tại sân cũng như trực tuyến qua các fanpage của giải.



Tranh chấp quyết liệt ở những phút đầu trận chung kết

Cả Đồng hương Quảng Ngãi lẫn Kingtek Quảng Nam đều xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng bởi thành tích ấn tượng kể từ vòng loại. Cách đây ít ngày, hai đội bóng xứ Quảng tạo ra loạt trận bán kết vô cùng kịch tính với những kết quả khó tin. Đồng hương Quảng Ngãi sau khi dẫn Nghệ An 3 bàn đã thót tim khi đối thủ xứ Nghệ rút ngắn cách biệt trước khi thắng ở tỉ số nghẹt thở 4-2.

Đồng hương Quảng Ngãi (trái) không thể cụ thể hóa ưu thế

Ở trận bán kết còn lại, Kingtek Quảng Nam có màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục trước Bình Định, từ chỗ bị dẫn trước 2-0 đã kịp gỡ hòa 2-2 trong giờ đấu chính thức. Bước vào loạt đá luân lưu, thủ môn Ngô Đình Thuận thi đấu xuất sắc, hai lần cản phá các cú sút của đối thủ để giúp Kingtek Quảng Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Hồng Vương ghi bàn mở tỉ số cho Đồng hương Quảng Ngãi

Hai đội bóng láng giềng gặp nhau ở trận chung kết và "kịch bản" cũ tái hiện với Kingtek Quảng Nam. Họ bị dồn ép khi Đồng hương Quảng Ngãi thi đấu khá rát ở khoảng 20 phút đầu trận. Không những thế, đến phút 29, mành lưới của thủ môn Ngô Đình Thuận đã rung lên sau cú sút cận thành của Hồng Vương. Đây là pha lập công thứ 5 từ đầu giải, có thể giúp Hồng Vương giành luôn giải "Vua phá lưới".

Nguyễn Văn Hiếu (3) gỡ hòa 1-1 cho Kingtek Quảng Nam

Không nản lòng, Kingtek Quảng Nam củng cố lại hàng thủ đồng thời triển khai tấn công sắc nét. Phút 52, từ vị trí đá phạt cách cầu môn hơn 25m, Văn Hiếu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Quảng Nam hết sức đẹp mắt. Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận và theo quy định, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu sau 70 phút so tài.

Đồng đội chia vui cùng thủ thành Đình Thuận (1)

Màn trình diễn của Ngô Đình Thuận, cựu thủ môn tuyển futsal Việt Nam, chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng. Ngoài việc "át vía" khiến cầu thủ trẻ Lê Khoa phía Quảng Ngãi sút phạt bật cột ở lượt thứ ba, Ngô Đình Thuận còn xuất sắc tung người cản phá cú sút lượt cuối của Trung Kiên, giúp Kingtek Quảng Nam thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu.

Kingtek Quảng Nam vô địch trong lòng người hâm mộ

Được đầu tư rất mạnh cả về nhân lực lẫn tài chính, vào giải với ý chí chiến đấu tuyệt vời không buông bỏ ngay ở nhiều tình huống nguy hiểm, Kingtek Quảng Nam giành ngôi vô địch Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025 thực sự xứng đáng.

Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu futsal) giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải"

Ngô Đình Thuận nhận giải "Thủ môn xuất sắc nhất"

Ngoài cúp vô địch và tiền thưởng 50 triệu đồng dành cho nhà vô địch, Kingtek Quảng Nam còn giành thêm ba danh hiệu cá nhân cao quý, bao gồm "HLV xuất sắc nhất" của HLV Nguyễn Trọng Tùng; "Thủ môn xuất sắc nhất" của Ngô Đình Thuận và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" của Nguyễn Văn Hiếu.

Đồng hương Quảng Ngãi ngoài phần thưởng cho đội giành vị trí á quân của giải được an ủi bằng danh hiệu "Vua phá lưới" của Nguyễn Hồng Vương (5 bàn).

Kingtek Quảng Nam được đầu tư xứng đáng cho cuộc chiến giành ngôi vô địch

Doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền (Madam Truyền) của Công ty Kingtek, ngoài việc nhận lời tài trợ chính cho Kingtek Quảng Nam, cũng treo thưởng 100 triệu đồng (gấp đôi tiền thưởng của giải) cho danh hiệu vô địch. "Bà bầu" mê thể thao này cũng treo thưởng cho mỗi bàn thắng của Kingtek Quảng Nam từ 2 triệu đồng (vòng bảng) cho đến 10 triệu đồng (trận chung kết).