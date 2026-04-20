Tối 18-4, chiếc ô tô băng qua đường sắt tại xã Duy Xuyên, TP Hà Nội khi đoàn tàu đang lao tới. Ô tô mắc kẹt bên đường ray rồi hư hỏng nặng bởi cú tông của đoàn tàu.

Trước đó 6 ngày, ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, người đàn ông lái xe công nông vượt lối đi tự mở trái phép đã va chạm với tàu hỏa, dẫn tới bé trai 10 tuổi ngồi trên xe thiệt mạng.

Còn ở Khánh Hòa, chỉ 2 hôm trước đó (10-4), chiếc xe máy vượt rào chắn rồi ngã ngay đầu đoàn tàu, may mắn là nữ tài xế được người xung quanh kịp lao tới giải nguy.

CSGT TP HCM xử lý một trường hợp vi phạm an toàn đường sắt .Ảnh: ANH VŨ

Đó là 3 trong số những sự việc liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn đường sắt thời gian gần đây và dường như đều xuất phát từ hành vi cố tình vi phạm.

Đánh giá sai khoảng cách vật lý, nôn nóng trước tín hiệu cảnh báo, xem nhẹ quy định pháp luật, chủ quan với chính tính mạng bản thân là những điều đáng tiếc khiến giao thông đường sắt có thể chịu tai tiếng không đáng có.

Về lâu dài, những điều ấy có nguy cơ biến thành những "kinh nghiệm" tệ hại đối với thế hệ trẻ khi nhìn vào hành động của người lớn.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, giao thông đường sắt nói riêng, một số địa phương cả nước đã và đang có động thái quyết liệt. Trong đó, CSGT TPHCM thời gian qua tập trung tuần tra, phát hiện, xử lý không ít trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Điều này rất cần thiết, song để thực hiện đồng bộ trên hàng ngàn km đường sắt trải dài từ Bắc tới Nam, Cục CSGT - Bộ Công an cần triển khai việc tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm như một "chiến dịch".