HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Kình ngư trẻ tỏa sáng

Đông Linh

Vừa trở về từ đấu trường châu lục, gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền lập tức tỏa sáng trên đường đua xanh Giải Vô địch quốc gia 2025.

Trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải diễn ra tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), tay bơi 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc mang về cho đoàn Quân đội 4 HCV cá nhân cùng 2 HCB các cự ly tiếp sức.

Ở nội dung 50 m tự do nữ, Nguyễn Thúy Hiền xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 25 giây 90, vượt qua 2 đối thủ đàn chị Nguyễn Diệp Phương Tâm (TP HCM, 26 giây 28) và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa, 26 giây 71) để giành HCV. Cô gái trẻ khẳng định bản lĩnh khi về nhất ở nội dung 100 m ếch nữ với thành tích 1 phút 11 giây 10, chỉ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đúng 0,22 giây. Vị trí thứ ba thuộc về Vũ Thị Phương Ánh (TP HCM) với thành tích 1 phút 13 giây 02.

Kình ngư trẻ tỏa sáng - Ảnh 1.

Nguyễn Thúy Hiền rực sáng đường đua xanh quốc gia. Ảnh: QUỐC AN

Trước đó, trong ngày khai mạc giải, Nguyễn Thúy Hiền cũng đã gây ấn tượng mạnh khi giành 2 HCV ở các nội dung 50 m ếch nữ và 100 m tự do nữ. Người hâm mộ hy vọng Ban Tổ chức xác định và công nhận thành tích phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 50 m ếch cho Thúy Hiền khi thành tích 32 giây 29 của cô vượt qua thông số cũ 32 giây 46 do Phạm Thị Huệ nắm giữ.

Chỉ sau 2 ngày thi đấu, cô gái trẻ của đoàn Quân đội đã có trong tay 4 tấm HCV cá nhân, cùng 2 HCB các cự ly tiếp sức. Cô hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của giải đấu năm nay khi còn tham gia thi đấu thêm một số cự ly và khả năng đạt thành tích tốt nhất là rất khả quan.

Tại Giải Vô địch châu Á 2025 vừa kết thúc cách đây ít ngày ở Ấn Độ, Thúy Hiền - thành viên trẻ nhất của tuyển bơi Việt Nam - đã giành được 1 HCĐ cá nhân và 1 HCĐ cự ly tiếp sức.

Không chỉ Nguyễn Thúy Hiền, đường đua xanh Giải Vô địch quốc gia còn chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các kình ngư khác, hầu hết là tuyển thủ quốc gia, chỉ sau 2 ngày tranh tài đầu tiên. Jeremie Lương (TP HCM) là nam kình ngư đầu tiên giành 4 HCV ở 2 cự ly cá nhân (50 m tự do, 100 m tự do) và 2 cự ly tiếp sức.

Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) khẳng định thế mạnh ở các cự ly bơi ếch khi về nhất ở đường đua 50 m và 100 m ếch nam. Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) không có đối thủ ở các đường bơi 400 m tự do và 200 m hỗn hợp nữ. "Đôi bạn cùng tiến" này đã cùng nhau tỏa sáng ở rất nhiều giải đấu, mới nhất là tại Giải Vô địch châu Á 2025 khi Thanh Bảo giành 1 HCB, 2 HCĐ còn Mỹ Tiên cũng xuất sắc giành 1 HCB và 3 HCĐ.

Một trong những gương mặt được chú ý tại giải là Nguyễn Huy Hoàng, người vừa giành 2 HCV châu Á. Kình ngư quê Quảng Trị tiếp tục độc diễn tại cự ly sở trường 1.500 m tự do nam với thành tích 15 phút 35 giây 34, kém gần 20 giây so với khi anh thi đấu tại Ấn Độ và chậm hơn 1 phút so với kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập từ cách đây 6 năm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo