Kình ngư trẻ tỏa sáng

Trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải diễn ra tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), tay bơi 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc mang về cho đoàn Quân đội 4 HCV cá nhân cùng 2 HCB các cự ly tiếp sức.

Ở nội dung 50 m tự do nữ, Nguyễn Thúy Hiền xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 25 giây 90, vượt qua 2 đối thủ đàn chị Nguyễn Diệp Phương Tâm (TP HCM, 26 giây 28) và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa, 26 giây 71) để giành HCV. Cô gái trẻ khẳng định bản lĩnh khi về nhất ở nội dung 100 m ếch nữ với thành tích 1 phút 11 giây 10, chỉ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đúng 0,22 giây. Vị trí thứ ba thuộc về Vũ Thị Phương Ánh (TP HCM) với thành tích 1 phút 13 giây 02.

Nguyễn Thúy Hiền rực sáng đường đua xanh quốc gia. Ảnh: QUỐC AN

Trước đó, trong ngày khai mạc giải, Nguyễn Thúy Hiền cũng đã gây ấn tượng mạnh khi giành 2 HCV ở các nội dung 50 m ếch nữ và 100 m tự do nữ. Người hâm mộ hy vọng Ban Tổ chức xác định và công nhận thành tích phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 50 m ếch cho Thúy Hiền khi thành tích 32 giây 29 của cô vượt qua thông số cũ 32 giây 46 do Phạm Thị Huệ nắm giữ.

Chỉ sau 2 ngày thi đấu, cô gái trẻ của đoàn Quân đội đã có trong tay 4 tấm HCV cá nhân, cùng 2 HCB các cự ly tiếp sức. Cô hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của giải đấu năm nay khi còn tham gia thi đấu thêm một số cự ly và khả năng đạt thành tích tốt nhất là rất khả quan.

Tại Giải Vô địch châu Á 2025 vừa kết thúc cách đây ít ngày ở Ấn Độ, Thúy Hiền - thành viên trẻ nhất của tuyển bơi Việt Nam - đã giành được 1 HCĐ cá nhân và 1 HCĐ cự ly tiếp sức.

Không chỉ Nguyễn Thúy Hiền, đường đua xanh Giải Vô địch quốc gia còn chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các kình ngư khác, hầu hết là tuyển thủ quốc gia, chỉ sau 2 ngày tranh tài đầu tiên. Jeremie Lương (TP HCM) là nam kình ngư đầu tiên giành 4 HCV ở 2 cự ly cá nhân (50 m tự do, 100 m tự do) và 2 cự ly tiếp sức.

Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) khẳng định thế mạnh ở các cự ly bơi ếch khi về nhất ở đường đua 50 m và 100 m ếch nam. Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) không có đối thủ ở các đường bơi 400 m tự do và 200 m hỗn hợp nữ. "Đôi bạn cùng tiến" này đã cùng nhau tỏa sáng ở rất nhiều giải đấu, mới nhất là tại Giải Vô địch châu Á 2025 khi Thanh Bảo giành 1 HCB, 2 HCĐ còn Mỹ Tiên cũng xuất sắc giành 1 HCB và 3 HCĐ.

Một trong những gương mặt được chú ý tại giải là Nguyễn Huy Hoàng, người vừa giành 2 HCV châu Á. Kình ngư quê Quảng Trị tiếp tục độc diễn tại cự ly sở trường 1.500 m tự do nam với thành tích 15 phút 35 giây 34, kém gần 20 giây so với khi anh thi đấu tại Ấn Độ và chậm hơn 1 phút so với kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập từ cách đây 6 năm.



