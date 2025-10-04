Nguyễn Huy Hoàng: Chạm đỉnh vinh quang, mở lối tương lai

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa lập nên kỳ tích khi giành 2 HCV bơi châu Á. Anh xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 1.500 m tự do và 800 m tự do nam. Cú đúp HCV của Huy Hoàng được coi là thành công lớn nhất của bơi lội Việt Nam tại một giải đấu cấp châu lục trong lịch sử, vượt ngoài mong đợi của giới chuyên môn.

Đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 25

Sinh năm 2000 tại Quảng Trị, Nguyễn Huy Hoàng bén duyên với bơi lội từ bé. Nhờ năng khiếu bẩm sinh và kiên trì rèn luyện, anh dần khẳng định bản lĩnh của một kình ngư hàng đầu khu vực, từ HCV Olympic trẻ năm 2018 đến những lần bước lên bục huy chương tại SEA Games và ASIAD.

Trên hết, chiến tích lần này ở Ấn Độ có thể xem là đỉnh cao sự nghiệp của Huy Hoàng tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ giúp thỏa cơn khát thành tích châu Á, 2 HCV còn mang giá trị tinh thần, thể hiện sự tiến bộ cả về thể lực, kỹ thuật lẫn chiến thuật thi đấu của anh. Trong bối cảnh các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc vắng mặt tại giải lần này, anh tận dụng tốt cơ hội để tạo khác biệt bằng nguồn thể lực bền bỉ, phân phối sức hợp lý và có nước rút ấn tượng.

Nguyễn Huy Hoàng và cú đúp huy chương vàng ở Ahmedabad - Ấn Độ (Ảnh: 11THAAC2025)

Sau những cột mốc mới trong sự nghiệp, Huy Hoàng chắc hẳn sẽ không dừng lại. Trước mắt, anh cùng đội tuyển bơi Việt Nam tập trung hướng đến SEA Games 33 cuối năm nay tại Thái Lan. Tại giải đấu này, anh được kỳ vọng tiếp tục thống trị các nội dung 400 m, 800 m và 1.500 m tự do. Xa hơn là ASIAD 2026 tại Nhật Bản, đấu trường mà anh từng giành HCB và HCĐ năm 2018, rồi HCĐ năm 2023. Với phong độ hiện tại, khả năng Huy Hoàng đổi màu huy chương là rất rõ ràng.

Định hướng cho bơi lội Việt Nam

Nếu như Huy Hoàng là điểm sáng rực rỡ thì tập thể đội tuyển bơi Việt Nam cũng đã có một giải châu Á thành công. Giành tổng cộng 15 huy chương (2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ), tuyển Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn.

Nhiều gương mặt trẻ đã khẳng định được mình. Trong đó, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu xuất sắc với hàng loạt huy chương ở cự ly tự do và hỗn hợp; Nguyễn Khả Nhi gây ấn tượng ở nội dung 1.500 m và 400 m nữ; Phạm Thanh Bảo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ở đường bơi ếch; còn Trần Hưng Nguyên duy trì ổn định ở nội dung hỗn hợp cá nhân.

Trong khi đó, đội tiếp sức hỗn hợp 4 x 100 m với sự kết hợp giữa nam và nữ (Nguyên - Tiên - Bảo - Hiền) cũng giành HCĐ - đánh dấu cột mốc quan trọng cho bơi lội Việt Nam ở nội dung đồng đội.

Từ thành công của Huy Hoàng, thể thao Việt Nam có thể đặt kỳ vọng đào tạo thêm nhiều vận động viên chuyên sâu ở cự ly trung bình và dài. Đây là những cự ly vốn ít có sự cạnh tranh hơn so với cự ly ngắn - nơi các vận động viên châu Âu và Mỹ thống trị.

Theo các nhà chuyên môn, bơi lội Việt Nam cần có chiến lược dài hạn từ các cấp quản lý, như đầu tư hệ thống bể bơi đạt chuẩn; tăng cường khâu phát hiện tài năng trẻ từ địa phương, nhất là vùng ven sông biển - nơi các kình ngư tiềm năng luôn dồi dào. Bên cạnh đó, việc gửi vận động viên ra nước ngoài tập huấn dài hạn, hợp tác với các chuyên gia hàng đầu cũng là chìa khóa để bơi lội Việt Nam nâng tầm.



