HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của nền kinh tế

Yến Anh

(NLĐO)- Mô hình tăng trưởng của Việt Nam trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ. Khoa học -công nghệ, đổi mới sáng tạo và AI được kỳ vọng mở ra những dư địa mới.

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: "Mô hình phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Việt Nam cần chuyển sang kinh tế số - AI - Ảnh 1.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, theo chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được giao chủ trì xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của giới chuyên gia nhằm làm rõ cả cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, sau gần 40 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng của Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với bối cảnh mới. Việc xây dựng một mô hình phát triển mới không chỉ nhằm tổng kết thực tiễn mà còn định hình chiến lược dài hạn cho nền kinh tế.

Việt Nam cần chuyển sang kinh tế số - AI - Ảnh 2.

GS-TS Trần Thị Vân Hoa

GS-TS Trần Thị Vân Hoa, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, cho rằng sau 40 năm Đổi mới (1986-2026), Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế xã hội có ý nghĩa lịch sử. Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình với quy mô GDP đạt 514 tỉ USD vào năm 2025.

Tuy nhiên, GS Trần Thị Vân Hoa cũng thẳng thắn nhìn nhận mô hình phát triển hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế. Chất lượng cuộc sống chưa cao, tăng trưởng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ. Năng lực nội sinh còn yếu khi trên 70% giá trị xuất khẩu đến từ doanh nghiệp FDI và đối diện nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nhấn mạnh yêu cầu cần nhanh chóng xác lập các động lực tăng trưởng mới mang tính đột phá, trong đó kinh tế số và kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò trung tâm. 

Theo Chủ tịch Tập đoàn CMC, dữ liệu ngày nay không còn đơn thuần là yếu tố công nghệ mà đã trở thành "hạ tầng sản xuất" mới, tương đương với đất đai, lao động, vốn và công nghệ. Dữ liệu chính là lực lượng lao động số, là nền tảng của đổi mới sáng tạo và là động lực nâng cao năng suất. Khi AI không chỉ là công nghệ mà đã trở thành hạ tầng chiến lược quốc gia, có khả năng lan tỏa tới mọi lĩnh vực, kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của nền kinh tế.

Việt Nam cần chuyển sang kinh tế số - AI - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Ông Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xác lập là "trục xuyên suốt" trong mô hình phát triển, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ như trước đây.

Theo ông Thắng, các định hướng hiện nay có thể khái quát thành 6 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó nổi bật là yêu cầu hoàn thiện thể chế theo hướng linh hoạt, gắn với thực tiễn và thúc đẩy cơ chế thử nghiệm chính sách. Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, dám thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát là yếu tố then chốt. 

Bên cạnh đó, yếu tố con người tiếp tục là trung tâm của quá trình chuyển đổi, trong khi hạ tầng số và chuyển đổi số được xác định là lĩnh vực cần đột phá, tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế.

Một điểm nhấn quan trọng khác là yêu cầu làm chủ công nghệ. Theo Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, nếu chỉ dừng ở nhập khẩu và ứng dụng, giá trị gia tăng sẽ rất hạn chế. Việt Nam cần từng bước phát triển các công nghệ lõi và sản phẩm "Make in Vietnam", nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tin liên quan

Thủ tướng: "Kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo