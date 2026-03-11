HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thủ tướng: "Kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển

Minh Chiến

(NLĐO)- Nền tảng chính trị, pháp lý của kinh tế bạc tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 11-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng: "Kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị sáng 11-3. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề của hội nghị có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển bền vững của đất nước, mang tính chất chuyển đổi nhận thức rất quan trọng. Đồng thời, đây cũng nội dung mới nhưng rất ý nghĩa trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thủ tướng đã khái quát tại tình hình thế giới với các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chính sách tiền tệ… Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tìm ra các động lực mới, nguồn lực mới để khắc phục các khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết trên thế giới, kinh tế bạc đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại.

"Kinh tế bạc" - hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc" - là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025, nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang là bộ phận tăng nhanh nhất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, tính đến tháng 3-2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Theo Thủ tướng, thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng: "Kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực. Đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Từ các cơ sở chính trị đó về phát triển kinh tế bạc, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam, nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi, phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, Thủ tướng cho biết nền tảng chính trị, pháp lý của kinh tế bạc tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi và mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng đã dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi các vị phụ lão cả nước vào tháng 6-1941: "Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo".

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bạc phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

Đồng thời, đề ra những giải pháp để chuyển từ gánh nặng già hóa sang cơ hội phát triển kinh tế, biến thách thức thành cơ hội, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa phát huy được tiềm năng to lớn của lực lượng người cao tuổi, vừa đảm bảo được tiến bộ công bằng xã hội và mang tính nhân văn cao cả.

