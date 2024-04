Kinh tế khởi sắc

Ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TTC):

Kỳ vọng đà phục hồi mạnh hơn

Đến nay, đa số DN dệt may có đơn hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, giá trị gia tăng từ các đơn hàng không nhiều do giá cả hàng dệt may xuất khẩu đang rất cạnh tranh. Đặc biệt, những đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ bị siết mạnh về giá cả. Đa số DN buộc phải chấp nhận đơn giá thấp để duy trì hoạt động DN. Một số DN, trong đó có TTC, đang có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 và đang đẩy mạnh khai thác các thị trường truyền thống, tập trung tham gia vào thị trường 12 nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để tận dụng các ưu đãi thuế. Nếu căn cứ vào diễn biến phục hồi kinh tế tại một số thị trường chính và đặc biệt là ở thị trường Mỹ, khả năng tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất thì xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM:

Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng

Khách quốc tế đến TP HCM trong quý I/2024 ước đạt hơn 1,38 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa hơn 8 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch trong 3 tháng đầu năm nay của TP HCM ước đạt 44.710 tỉ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. TP HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về việc tổ chức các chuỗi sự kiện để quảng bá xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch, cũng như thu hút khách đến với thành phố. Ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trọng điểm để thu hút thêm nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food):

Đã có đơn hàng cho gần cả năm

Trong quý I, sự hồi phục trong mảng chế biến thực phẩm thấy rõ khi sức mua tăng cả thị trường trong và ngoài nước cao hơn cùng kỳ năm 2023 khoảng 10%. Dự kiến sản lượng cả năm 2024 sẽ tăng 20% so với năm ngoái. GC Food đã có đơn hàng sản xuất cho cả năm nay. Hiện tại, các điều kiện về vĩ mô, cơ chế, chính sách tương đối tốt cho hoạt động của DN. Đặc biệt, vốn vay ngắn hạn hiện nay chỉ còn 4,5% - 6,5%/năm, rất tốt cho DN vay phục vụ sản xuất - kinh doanh. Dù vậy, năm nay DN gặp thách thức về việc chi phí đầu vào tăng do lộ trình tăng lương, chi phí nguyên vật liệu tăng trong khi giá bán thành phẩm đã được ký cố định khiến biên độ lợi nhuận bị thu hẹp.

T.Nhân - T.Phương - N.Ánh ghi