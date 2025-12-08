HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng

Hoàng Phương

Giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp trong tuần này

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10-2025, tăng 36% so với tháng trước và là mức cao nhất theo tháng từ đầu năm.

Dữ liệu mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy tổng lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương từ đầu năm đến cuối tháng 10 đã lên đến 254 tấn. Đợt mua vàng này phản ánh nỗi lo kéo dài về sự ổn định kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa, tránh khỏi các đồng tiền dự trữ truyền thống.

Theo tờ The Nation (Thái Lan) ngày 7-12, Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua nhiều vàng nhất trong tháng 10, bổ sung 16 tấn và nâng dự trữ vàng của nước này lên mức kỷ lục 531 tấn. Brazil cũng tăng dự trữ thêm 16 tấn, trong khi Uzbekistan bổ sung 9 tấn và Indonesia thêm 4 tấn vàng.

Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech và Kyrgyzstan mỗi nước nâng dự trữ vàng thêm 2-3 tấn. Ghana, Trung Quốc, Kazakhstan và Philippines cũng là các bên mua ròng. Ở chiều ngược lại, dự trữ vàng của Nga giảm 3 tấn, xuống còn 2.327 tấn.

Riêng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục nâng dự trữ vàng trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng. Theo dữ liệu công bố ngày 7-12, PBOC đã tăng dự trữ vàng thêm 30.000 ounce trong tháng rồi, nâng tổng số lượng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce. Sau 18 tháng liên tiếp mua vào, PBOC đã tạm dừng động thái này vào tháng 5-2024 trước khi tiếp tục mua trở lại vào tháng 11-2024.

Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng - Ảnh 1.

Các thỏi vàng trong kho tại Sở Đúc tiền MỹẢnh: AP

Một khảo sát gần đây cho thấy 95% ngân hàng trung ương được hỏi đã kỳ vọng dự trữ vàng của họ sẽ tăng thêm trong năm tới. Chẳng hạn, Serbia có kế hoạch tăng gần gấp đôi lượng vàng miếng nắm giữ lên 100 tấn vào năm 2030. Madagascar và Hàn Quốc cũng đang xem xét bước đi tương tự.

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu vàng vẫn mạnh dù giá đang ở mức cao, qua đó nêu bật kim loại quý này hiện giữ vai trò chiến lược quan trọng trong bối cảnh thế giới ngày càng khó lường. Giá vàng thế giới hiện duy trì trên mức 4.000 USD/ounce sau khi giảm từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10-2025. Theo trang Bloomberg, giá vàng vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một năm kể từ năm 1979.

Giá vàng hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp kéo dài hai ngày 9 và 10-12, bất chấp nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát vẫn còn quá cao. Trước đó, FED đã thực hiện đợt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp vào tháng 10 sau khi thị trường lao động Mỹ bất ngờ suy yếu.

Lần này, các quan chức FED sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ khi không có nhiều dữ liệu kinh tế do ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ gần đây. Theo cuộc khảo sát mới của Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo sau lần cắt giảm dự kiến trong tuần này, FED sẽ có thêm 2 lần hạ lãi suất trong năm 2026, cụ thể là vào tháng 3 và tháng 9.

Một diễn biến đáng chú ý nữa là Tổng thống Donald Trump dự kiến sớm chỉ định người kế nhiệm ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ chủ tịch FED của ông kết thúc vào tháng 5-2026. Ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế cấp cao và là người thân cận với ông Donald Trump, đang được xem là ứng viên hàng đầu.

Điều này khiến một số nhà đầu tư lo ngại rằng chủ tịch FED tiếp theo có thể sẽ giảm lãi suất theo ý muốn của Tổng thống Mỹ và làm tăng nguy cơ lạm phát. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng người kế nhiệm ông Powell sẽ theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. 

Phòng hộ rủi ro

Đà tăng mạnh của giá vàng dường như vẫn chưa dừng khi năm 2025 gần khép lại và các chuyên gia đã đưa ra dự báo tích cực về kim loại quý này trong năm 2026.

Công ty môi giới Ventura (Ấn Độ) nhận định giá vàng có thể chạm ngưỡng 4.600-4.800 USD/ounce vào năm 2026 vì một loạt yếu tố, bao gồm nỗi lo về lạm phát, thuế quan và sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Ventura nhấn mạnh chu kỳ tăng của vàng "còn lâu mới kết thúc", khi các tổ chức đầu tư gia tăng mua vàng để phòng ngừa lạm phát. Với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, Deutsche Bank (Đức) cũng nâng dự báo giá vàng năm sau lên 4.450 USD/ounce. Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) cho rằng giá vàng có thể tăng lên 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Công ty môi giới HDFC Securities (Ấn Độ) cho biết sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư đã tăng lên đáng kể giữa lúc lạm phát kéo dài và kỳ vọng lãi suất giảm. Công ty này đánh giá cao khả năng của vàng trong việc phòng hộ rủi ro trước xung đột địa chính trị, biến động thị trường và tình hình tài khóa xấu đi tại các nền kinh tế lớn ở phương Tây.

Theo Ventura, giá vàng đã lập đỉnh trong 9 quý liên tiếp, bao gồm quý IV/2025. Sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.398 USD/ounce hôm 20-10, giá vàng giảm 11%, xuống còn 3.891 USD/ounce trước khi tăng mạnh trở lại lên khoảng 4.299 USD/ounce trong tháng này.

Cao Lực


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo