Kinh tế TP HCM cần cú hích đủ mạnh

Ngày 3-5, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 4 và 4 tháng đầu năm; giải pháp, nhiệm vụ tháng 5-2024. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp.



Nhiều tín hiệu tích cực

Thông tin tình hình KT-XH tháng 4, 4 tháng đầu năm 2024, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết các chỉ số đều tăng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng cao nhất kể từ năm 2022 khi trong 4 tháng đầu năm IIP tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khoảng thời gian này ước đạt 366.947 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 183.440 tỉ đồng, đạt gần 38% dự toán, tăng gần 7,5% so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình KT-XH thành phố cũng có một số hạn chế khi tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa bảo đảm theo yêu cầu. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, tính đến ngày 26-4, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giải ngân là hơn 5.969 tỉ đồng, đạt 7,5% số vốn được giao. Vấn đề nữa là số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có xu hướng tăng...

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi giao nhiều đầu việc quan trọng cho các sở, ngành, địa phương Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ TP HCM

Cục trưởng Cục Thống kê TP HCM Nguyễn Khắc Hoàng nhìn nhận kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa có cú hích đủ mạnh. "Nhìn chung, kinh tế TP HCM có tăng trưởng, duy trì tích cực nhưng chưa đột phá" - ông Hoàng nói và cho rằng các giải pháp đặt ra trong thời gian tới cần chú trọng động lực tiêu dùng nội địa; vốn đầu tư công; đồng hành và tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp...

Nhận diện khó khăn, lập kế hoạch tháo gỡ

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng quý I. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho thấy sự chậm lại và xuất hiện khó khăn như kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 4 rất thấp; giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp đạt kết quả ít hơn; các nhiệm vụ, văn bản mà UBND TP HCM phải trình Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP HCM tồn đọng khá nhiều.

"Chúng ta phải nhận diện để nỗ lực hơn trong các tháng còn lại của năm 2024" - Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo. Ông Phan Văn Mãi yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc phân tích, đánh giá việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, gần đây có một số đơn vị mà một số thời điểm có phần chùng lại, nhất là ở các đơn vị phục vụ đoàn thanh tra. Điều này đặt ra vấn đề có hay không việc e ngại, lo sợ thái quá. Do đó, phải phân tích kỹ, tìm cách tháo gỡ để công việc thông suốt.

Chỉ đạo sâu về công tác đầu tư công, Chủ tịch UBND TP HCM cho hay từ nay đến cuối năm 2024 mỗi tháng TP HCM phải giải ngân khoảng 10.000 tỉ đồng. Cùng với việc giao Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác này, ông Phan Văn Mãi đề nghị các thành viên UBND TP HCM, các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương căn cứ vào Chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công để tiếp tục khẩn trương triển khai các đầu việc.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại để điều chỉnh, chuyển vốn qua những dự án khả thi. Theo Chủ tịch UBND TP HCM, ở địa phương có nhiều dự án chỉnh trang đô thị, làm công viên, giải quyết điểm đen về môi trường. Điều chuyển vốn qua những dự án này vừa nâng cao điều kiện sống cộng đồng dân cư vừa sử dụng nguồn vốn đầu tư công kịp thời, hiệu quả.

Nhiều đầu việc quan trọng khác được Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện. Trong đó, hoàn thành các nội dung chuẩn bị trình HĐND TP HCM vào kỳ họp chuyên đề sắp tới; hoàn tất 3 hồ sơ liên quan đến quy hoạch để trình trung ương là quy hoạch TP HCM, quy hoạch chung TP HCM và quy hoạch chung TP Thủ Đức.

Dịp này, UBND TP HCM tặng bằng khen cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2024.

Thời điểm quyết định dự án đường Vành đai 3 Phát biểu tại phiên họp, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, thông tin dự án đường Vành đai 3. Theo đó, 2 tháng 5 và 6 sẽ là thời điểm quyết định tiến độ của dự án, trong đó, cát san lấp là vấn đề quan trọng. Để bảo đảm cát cho dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang tập trung nhiều nhóm giải pháp, đơn cử như yêu cầu các nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng để mua cát, kể cả từ Campuchia. Ngoài ra, xây dựng giải pháp cụ thể về kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công...

Nhiều hứa hẹn tại Lễ hội Sông nước Chiều 3-5, tại họp báo thường kỳ KT-XH TP HCM, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, thông tin Lễ hội Sông nước TP HCM lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 31-5 đến 9-6 với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại". Lễ hội được tiến hành tại các địa điểm như Khu Nhà Rồng Khánh Hội - cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Ngôi Sao Việt, Bến Bình Đông, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện của TP HCM. Cũng theo ông Lê Trương Hiền Hòa, sự kiện lần này có nhiều đổi mới về quy mô và chất lượng với nhiều hoạt động như giải vô địch bơi vượt sông mở rộng; không gian trên bến dưới thuyền, tái hiện "Chợ nổi miền Tây"; Tuần lễ Trái cây; hội thi ẩm thực sông nước trình diễn thuyền buồm, mô tô nước, dù lượn... L.Vĩnh