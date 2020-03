Hai kịch bản kinh tế thời Covid-19

Theo dự báo của WB, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có thể đến 11 triệu người rơi vào cảnh nghèo bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

WB đã đưa ra 2 kịch bản đối với khu vực trên. Với kịch bản xấu, kinh tế sẽ suy giảm và hồi phục ì ạch sau đó. Khi đó, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn đạt mức 0,1% so với mức 6,1% năm 2019. Phần còn lại của khu vực dự kiến tăng trưởng -2,8%, so với mức 4,7% năm 2019. Một số quốc gia như Philippines, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Đông Timor, Thái Lan sẽ có tốc độ tăng trưởng âm.

Ít bi quan hơn là kịch bản kinh tế giảm tăng trưởng đáng kể nhưng hồi phục mạnh mẽ sau đó. Trong kịch bản này, Trung Quốc và phần còn lại của khu vực lần lượt có tốc độ tăng trưởng 2,3% và 1,3%.

Hoàng Phương