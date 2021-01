Năm 2021, ngành công thương TP HCM đặt các chỉ tiêu chủ yếu gồm IIP toàn ngành công nghiệp tăng 5%, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng từ 6,7% so với năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2021 tăng 10% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu tăng 10% và kim ngạch nhập khẩu tăng 11% so với dự ước năm 2020; ngành công thương xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.