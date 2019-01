Bánh mứt, trái cây, khô mắm, gạo... "khăn gói" từ Bến Tre đồ vể TP HCM

24/01/2019 13:30

Sáng 24-1, Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Bến Tre lần đầu tiên tại Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm thương mại Big C An Lạc (Bình Tân, TP HCM)

Kéo dài đến ngày 27-1, hơn 100 gian hàng tại hội chợ trưng bày, giới thiệu 120 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Bến Tre như mứt dừa, dầu dừa, các loại khô, mắm, cá đù; bưởi da xanh, bánh kẹo, nhãn đến hoa, cây kiểng; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa; mật ong, sữa ong chúa, xoài tứ quý, tép rang dừa Mỹ Hưng, chổi Mỹ An, gạo sạch Thạnh Phú, bánh dừa Giồng Luông, rau sâm biển, kẹo đậu phộng… cùng các tuyến du lịch Bến Tre.

Mang đến hội chợ 200 kg bưởi da xanh và vài chục kg cam xoài, quýt đường, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX Bưởi da xanh Giồng Trôm, cho biết chủ yếu giới thiệu cho khách hàng TP HCM biết đến sản phẩm nên giá bán rất "mềm", chỉ cao hơn giá bán tại Bến Tre 5.000 đồng/kg: bưởi da xanh 75.000 đồng/kg, cam xoàn và quýt đường đồng giá 50.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Bảy cam kết giao hàng tận nơi cho khách ở TP HCM đặt từ 25 kg bưởi trở lên, giá cố định 75.000 đồng/kg

"HTX chở lên số lượng ít để giới thiệu, nếu khách mua nhiều sẽ tiếp tục "châm hàng". Năm nay buởi trúng mùa nên giá ổn định, HTX thu hoạch được gần 50 tất bưởi trên diện tích trồng khoảng 40 ha. HTX đã cung cấp hàng cho siêu thị Vinmart, các hệ thống cửa hàng tiện lợi và lần này rất muốn đưa hàng vào phân phối tại hệ thống Big C" - ông Bảy chia sẻ và cho biết thêm là HTX có nhận bán trực tiếp cho khách hàng TP HCM.

Theo ông Bảo, khách hàng ở TP HCM nếu mua trực tiếp từ HTX số lượng từ 1 thùng 25 kg trở lên sẽ được giao tận nơi và miễn phí vận chuyển. "Chúng tôi sẽ giao hàng đến 29 Tết, bảo giảm giữ giá 75.000 đồng/kg" - vị giám đốc HTX vui vẻ nói.

Chị Hồ Thị Thuý Diễm, Chủ cơ sở sản xuất Tây Ý ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm giới thiệu các loại mứt dừa, kẹo dừa lá dứa, trà vỏ bưởi, mứt vỏ buởi, vỏ bưởi sấy giòn, siro bưởi, rượu bưởi, mứt chôm chôm, mứt sơ ri, mứt chùm ruột... đồng giá 60.000 đồng/hộp hoặc bịch.

Chị Diễm, Chủ cơ sở Tây Ý chăm chút gian hàng trước giờ khai mạc hội chợ

Theo chị Diễm, các mặt hàng này đều được phân phối qua kênh online và tiêu thụ rất mạnh. Các loại mứt Tết đã có đơn hàng từ 4 tháng trước Tết, một số người mua để "xách tay" ra nước ngoài.

Đặc biệt, bán chạy nhất là vỏ bưởi sơ chế (nguyên liệu dùng để nấu chè bưởi hoặc làm thạch trong món trà sữa), khách hàng chủ yếu là các quán chè và trà sữa trên cả nước. "Trung bình mỗi ngày tôi bán khoảng 50 kg vỏ bưởi nguyên liệu. Khách mua về chỉ cần luộc qua nước sôi 2-3 phút là dùng được, rất tiện lợi" - chị Diễm khoe.

Cũng theo chị Diễm, qua Tết chị sẽ xúc tiến thủ tục thành lập HTX để hỗ trợ chị em phụ nữ địa phương làm và tiêu thụ sản phẩm.

Mứt dừa hoa làm tự sợi dừa non, ướp màu từ rau củ tự nhiên

Anh Tạo, hiệu trưởng 1 trường tiểu học ở huyện Chợ Lách, mang 50 trái dừa vẽ chữ và các loại hoa kiểng nội thất đến giới thiệu. "Năm nay có một số loại kiểng mới, hy vọng khách thích" - anh Tạo cho hay ngoài gian hàng ở hội chợ, anh còn có gian hàng ở Bến Bình Đông để bán kiểng Tết.

Một số loại hoa kiểng mới được mang tới hội chợ. Trong đó có cây "Không khí" được trang trí bằng hình gốm các con vật hoặc miếng dưa hấu rất dễ thương

Theo ước tính của Big C An Lạc, sẽ có khoảng 70.000 người mua sắm tại Big C An Lạc trong thời gian diễn ra hội chợ. Đây là cơ hội rất tốt để sản phẩm OCOP Bến Tre chinh phục người tiêu dùng TP HCM và vùng lân cận.

Những trái dừa già, tròn trịa được chọn để sơn, vẽ và viết thư pháp lên để trang trí Tết. Năm nay, sản phẩm đã đại trà hơn nên chỉ còn 80.000 đồng/trái (năm rồi 150.000 đồng/trái) - anh Tạo cho biết

Các loại bánh đặc sản miền Tây cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng TP HCM

Bà Lê Thị Mai Linh, Phó chủ tịch Quan hệ đối ngoại Tập đoàn Central Group Việt Nam (chủ hệ thống Big C), cho biết ngoài việc phối hợp giới thiệu các sản phẩm OCOP Bến Tre, Big C sẽ xúc tiến kết nối các sản phẩm nào tiêu thụ trong hệ thống Big C.

"Cách đây chỉ 2 tuần, chúng tôi đã phối hợp thực hiện "Hội chợ OCOP Quảng Ninh tại Hà Nội", giới thiệu hơn 220 sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô Hà Nội, và đã ghi nhận những kết quả rất tích cực: khoảng 100,000 lượt khách đến tham quan và mua sắm tại hội chợ. Qua đó, Big C đã tìm được một số sản phẩm để tiếp tục xúc tiến kết nối đưa vào siêu thị bán như: khoai lang Móng Cái, giò lụa Quang Dần, rau Hoa Phong, kẹo Lạc Hồng (huyện Tiên Yên); nấm Long Hải (huyện Đông Triều)" - bà Linh chia sẻ.



Thanh Nhân