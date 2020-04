Ngày 15-4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã ký công văn hỏa tốc số 2666 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) xin ý kiến về việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.



Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ NN-PTNT cho ý kiến về vấn đề gạo nếp có tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia không. "Tác động, ảnh hưởng của gạo nếp trồng tại tỉnh Long An và tỉnh An Giang đối với an ninh lương thực quốc gia như thế nào"- công văn hỏa tốc của Bộ Công Thương nêu rõ.

Tỉnh An Giang có sản lượng gạo nếp lớn - Ảnh: Thốt Nốt

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ NN-PTNT thông tin về diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy ra gạo) của gạo nếp tại tỉnh Long An và An Giang theo từng vụ và đề xuất, kiến nghị đối với việc xuất khẩu gạo nếp trong thời gian tới.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, UBND tỉnh An Giang đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên xuất khẩu gạo nếp và các loại giống lúa Japonica (hạt tròn) với tổng sản lượng hơn 822.000 tấn. Nguyên nhân là do 2 mặt hàng này không tiêu thụ trong nước mà chủ yếu dành cho xuất khẩu và cũng không nằm trong nhóm phục vụ cho an ninh lương thực quốc gia.

Tương tự, UBND tỉnh Long An cũng kiến nghị Chính phủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu lại gạo nếp không giới hạn số lượng nhằm để giải quyết lượng gạo nếp tồn kho trong các doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp tục thu mua nếp của người dân với giá thu mua tốt hơn.

Tỉnh Long An có diện tích trồng lúa nếp chiếm khoảng 30-32% diện tích của toàn tỉnh, riêng vụ Đông Xuân diện tích trồng lúa nếp chiếm 65.000 ha.