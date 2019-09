Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 25-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã công bố danh sách 43 dự án "ma" tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu mà Công ty CP Địa ốc Alibaba đã bán cho 6.700 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, chỉ đạo em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) mua một số lượng đất nông nghiệp. Các đối tượng đã mua 600 ha đất nông nghiệp lập 40 dự án ở Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an TP HCM thông tin kết quả điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Các đối tượng đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử.

Cơ quan điều tra đã xác minh, xác định các dự án do Alibaba "vẽ" ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Alibaba). Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực (em ruột bị can Luyện) cũng bị Công an TP HCM bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.



Công an TP HCM kêu gọi người dân từng ký hợp đồng mua đất; nạn nhân bị Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (672, đường 3/2, quận 10, TP HCM) hoặc công an quận, huyện nơi cư trú để nộp đơn tố giác tội phạm. Đồng thời, công an cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền lợi