Chị Hoàng Nga (nhân viên kế toán một công ty ở quận 3, TP HCM) cho biết từ nhiều tháng nay, vợ chồng chị đi tìm mua căn hộ giá rẻ khắp quận 9 nhưng chưa tìm được. Ngân sách của 2 vợ chồng chỉ tầm 1 tỉ đồng nên muốn mua nhà phải vay ngân hàng.

“Hội nhóm cư dân, chung cư nào chúng tôi cũng tham gia để tìm kiếm, hỏi mua căn hộ nhưng không có căn nào giá dưới 1 tỉ đồng. Chỉ có một dự án ở đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, dân vào ở khoảng 2-3 năm nay, diện tích 40m2 mà nhà ở xã hội khoảng 900 triệu đồng nhưng quy định không được chuyển nhượng trong 5 năm, không thể vay ngân hàng. Cũng dự án này, căn cùng diện tích 40m2 nhà ở thương mại giá rao tới 1,2 tỉ đồng, tôi hỏi 5-6 cò khắp khu này cũng không có cái nào thấp hơn” - chị Hoàng Nga buồn rầu.

Nhiều người khác cho biết cũng có nhu cầu tìm căn hộ tầm khoảng dưới 1,5 tỉ đồng, 2 phòng ngủ nhưng không dễ kiếm. Chị Thanh, nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài tại TP HCM, cho biết thu nhập của chị khoảng 20 triệu đồng và đang muốn mua nhà. “Căn hộ nào ưng ý, không quá xa trung tâm TP thì giá phải từ 1,5 tỉ đồng trở lên. Trong khi tôi muốn vay ngân hàng, khoản tích lũy ban đầu chỉ 200-300 triệu đồng nên chỉ muốn tìm chung cư nào giá dưới 1,2 tỉ đồng mà khó quá” – chị Thanh băn khoăn.



Một dự án chung cư cao cấp chuẩn bị triển khai ở quận 2, TP HCM. Ảnh: Linh Anh

Báo cáo thị trường căn hộ TP HCM quý III/2019 của CBRE Việt Nam cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung diễn ra ở mọi phân khúc và giá bán cũng tăng mạnh, bao gồm cả phân khúc căn hộ bình dân. Theo đó, trong quý III, cả thị trường TP HCM chỉ có 10 dự án ở các phân khúc với tổng cộng 13.072 căn hộ được chào bán. Tổng nguồn cung trong 9 tháng đầu năm đạt 21.619 căn, giảm 3% theo năm.

Phân khúc trung cấp chiếm tỉ trọng cao nhất với 87% tổng nguồn cung chào bán trong quý này, theo sau là phân khúc cao cấp với 10%. Hiện nay, mức giá bán căn hộ phổ biến trên thị trường là từ 32-40 triệu đồng/m2, tương đương 2,2-2,8 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Trong khi đó, nhiều quý liền, phân khúc căn hộ bình dân ở TP HCM không có thêm dự án nào mới ra mắt và dự báo tình hình khan hiếm nguồn cung ở phân khúc này còn kéo dài.



Giá bán tăng được ghi nhận tại tất cả dự án mới và các sản phẩm còn lại trên thị trường. Theo khu vực, quận 2, 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất từ 5%-10%. Thời gian tới, giá bán sơ cấp được dự báo tiếp tục xu hướng tăng.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam, nhận xét hiện tượng căn hộ bình dân, giá rẻ đang trở nên khan hiếm là quy luật tất yếu khi chi phí đầu vào từ giá đất, xây dựng, kết nối hạ tầng… đều tăng nhanh. Trong khi đó, lợi nhuận chủ đầu tư thu về lại thấp hơn so với đầu tư các phân khúc căn hộ khác nên không hấp dẫn, điều này lý giải việc căn hộ bình dân là phân khúc có nguồn cầu lớn nhưng không nhiều dự án mới ra đời gần đây.

"Căn hộ bình dân cũng chỉ là nhà ở thương mại, chủ đầu tư phải thực hiện các khâu như những phân khúc khác nên không có bất kỳ sự ưu đãi nào (không giống như nhà ở xã hội được hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi hơn từ nhà nước). Do đó, sự mất cân đối lệch pha giữa nhu cầu thị trường và nguồn cung có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới" – bà Dương Thùy Dung phân tích thêm.

Mới đây, trong báo cáo thị trường bất động sản TP HCM quý III do công ty DKRA Việt Nam thực hiện cũng nhấn mạnh phân khúc căn hộ trên, dưới 1 tỉ đồng chỉ còn là giấc mơ đối với những người trẻ. Theo đó, trong 5 năm qua, giá căn hộ trung cấp (hạng B) và bình dân (hạng C) ở TP HCM chỉ tăng, không giảm. Tỉ lệ tăng trưởng trung bình hằng năm cho phân khúc hạng B là 14% và hạng C là 12%. Với mức tăng này, giá căn hộ hạng B đã lên khoảng 36 triệu đồng/m2 và hạng C là 25 triệu đồng/m2.

Mặc dù giá tăng nhưng nguồn cung căn hộ hạng C chỉ còn khoảng 1% cho thị trường 9 tháng đầu năm nên cơ hội sở hữu căn hộ hạng này ngày càng mong manh, người mua càng khó tiếp cận.