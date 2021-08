Ngày 31-8, trong khuôn khổ Lễ ra mắt "Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản", do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tổ chức, đại diện Tập đoàn Central Retail công bố tài trợ 1 tỉ đồng để mua 10.000 combo nông sản từ các hợp tác xã, hộ sản xuất có uy tín ở ĐBSCL để tặng cho TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành khiến đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản nói chung, Bộ NN-PTNT đã kết nối Central Retail với Tổ công tác 970 và hơn 1.300 đầu mối cung cấp nông sản, có các gói bán hàng theo combo phù hợp cho tiêu dùng và phân phối trong những ngày giãn cách.

Hàng hoá được cho vào các túi thuận tiện để các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ, giúp người dân TP HCM yên tâm ở nhà chống dịch

"Qua các buổi làm việc với Tổ công tác 970, chúng tôi đã đề ra 2 chương trình hành động. Một 1 là tài trợ 1 tỉ đồng cho 10.000 combo nông sản (mỗi combo bao gồm các loại rau, củ quả...), tương đương 120 tấn nông sản, hỗ trợ khơi thông nguồn hàng ở tỉnh và trao tặng cho các hộ dân ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Hai là chuỗi siêu thị GO!, Big C, Topsmarket ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với Tổ công tác 970 nhằm kết nối tiêu thụ đầu ra ổn định cho các Hợp tác xã, nông dân sản xuất tốt tại ĐBSCL" - bà Bích Vân nói.

Dự kiến, ngay trong tuần này, Central Retail sẽ phối hợp cùng Tổ công tác 970 và các bên liên quan mua 10.000 combo (mỗi combo bao gồm các loại rau, củ, quả…) và nhanh chóng đem tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do giãn cách xã hội tại TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, nhằm chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, từ ngày 10 đến 16-6, hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình Lễ hội trái cây, tiêu thụ trên 200 tấn bơ, sầu riêng, vải thiều, nhãn, thanh long, xoài, vú sữa, chôm chôm, măng cụt, bưởi da xanh...