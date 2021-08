Tại một số quận, huyện, sau khi nhận được phản ánh của người dân về giá combo và sự khác biệt về mặt hàng trong các combo của những đơn vị cung cấp, chính quyền địa phương đã yêu cầu siêu thị, cửa hàng phải thiết kế lại cho phù hợp hơn.



Theo ông Phương, giá combo thực phẩm cao không phải do giá các mặt hàng cao mà tổng giá trị combo còn cao so với thu nhập của người dân. Do đó, Sở Công Thương đã đề nghị các siêu thị, cửa hàng phải tổ chức đa dạng hơn các combo thực phẩm với giá từ 100.000 - 500.000 đồng để phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình. Còn việc thống nhất combo chung cho toàn thành phố là rất khó thực hiện do mỗi hệ thống bán lẻ có những nhà cung ứng khác nhau, nguồn hàng khác nhau. "Hiện tại, chỉ còn lại các hệ thống bán lẻ hiện đại phân phối hàng hóa cho người dân. Các đơn vị này đa số đã tham gia chương trình bình ổn thị trường nên hàng hóa của họ đều đã được kiểm soát về giá. Ngoài ra, những đơn vị này đều là hệ thống lớn, hoạt động theo chuỗi và có sự cạnh tranh, nếu doanh nghiệp (DN) nào tự ý nâng giá, tăng giá sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ" - ông Phương phân tích và đánh giá việc giá cả hàng hóa tăng bất thường gần như là không xảy ra.

Chiến sĩ Lữ đoàn tăng thiết giáp 26 đi chợ giúp người dân TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ghi nhận, hiện các DN đã điều chỉnh, thiết kế đa dạng các loại combo rau củ, thịt, cá trái cây có giá từ 60.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 120.000 - 130.000 đồng đến 500.000 đồng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của người dân. Ngoài ra, còn có các combo với số lượng mặt hàng phong phú hơn, có thể dùng trong nhiều ngày với giá trên 1 triệu đồng. Theo các DN, lượng đặt combo thực phẩm theo hình thức đi chợ hộ trong ngày 25-8 đã tăng khá cao so với 2 ngày trước. Tuy nhiên, một số DN gặp khó khăn trong việc tổ chức soạn đơn, giao hàng do các xe tải chở hàng hóa, thực phẩm thiết yếu của siêu thị, cửa hàng không qua được một số chốt kiểm soát của các phường, quận. Nhiều xe chở hàng phải quay đầu về kho, dẫn tới việc bổ sung hàng hóa thực phẩm cho các siêu thị, cửa hàng gặp khó khăn, xảy ra tình trạng hết hàng cục bộ.