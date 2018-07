Chây ì nộp thuế vì có lợi hơn vay ngân hàng!

24/07/2018 06:46

Ngày 23-7, Cục Thuế TP HCM đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.



Không để nợ thuế vượt 5% tổng thu

Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế TP đã thu 130.550 tỉ đồng, đạt 48,57% dự toán năm 2018, tăng 11,37% so với cùng kỳ. Dự toán pháp lệnh năm 2018 giao Cục Thuế TP là 268.780 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 256.210 tỉ đồng và thu từ dầu thô 12.570 tỉ đồng.

Để thực hiện chỉ tiêu tổng nợ thuế đến cuối năm nay không vượt 5% so với tổng thu ngân sách năm, ngành thuế TP đang triển khai nhiều giải pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Cục Thuế TP sẽ định kỳ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những doanh nghiệp (DN) cố tình dây dưa, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài. Những DN có số tiền nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên do Tổng cục Thuế cung cấp sẽ được rà soát, đôn đốc, cưỡng chế thu nợ...

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, nhìn nhận thời gian qua có tình trạng DN đang nợ gối đầu và chậm nộp nên phải công khai danh sách nợ thuế nhằm đốc thúc DN nộp đúng hạn. Vừa qua, cơ quan thuế TP đã công bố hơn 1.200 DN chậm nộp thuế nhằm mục đích này.

Về lý do một số DN chậm nộp thuế, lãnh đạo ngành thuế TP lý giải do tiền phạt chậm nộp đang được tính 0,03%/ngày, thấp hơn lãi suất vay ngân hàng. Chưa kể, để vay được ngân hàng cần nhiều điều kiện, thủ tục phức tạp hơn nên DN chấp nhận nợ thuế và đóng tiền phạt chậm nộp. Do đó, để giảm nợ thuế về dưới 5% tổng thu ngân sách năm 2018, ngành thuế sẽ phân loại nợ khó thu theo ngành nghề cụ thể, cập nhật, công bố trên các phương tiện đại chúng để xử lý.

Làm thủ tục nộp thuế ở Cục Thuế TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Hoàn thiện chính sách quản lý kinh tế chia sẻ

Liên quan đến việc thu thuế của các DN hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, kinh tế số, lãnh đạo ngành thuế TP cho biết từ vài năm trước, cơ quan thuế đã nghiên cứu giải pháp để có thể thu được thuế từ các DN hoạt động trong lĩnh vực taxi công nghệ như Uber, Grab... Trong đó, Uber nói họ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng cơ quan thuế có đủ điều kiện để khẳng định DN này kinh doanh vận tải, nhưng đến giờ vẫn chưa thu được thuế vì họ không còn ở Việt Nam. Xoay quanh trách nhiệm của Uber phải nộp khoản nợ thuế 53 tỉ đồng sau khi sáp nhập với Grab, ông Trần Ngọc Tâm cho rằng vụ việc đang được tòa án xem xét, quyết định nên cơ quan thuế phải chờ. Sau khi có phán quyết của tòa án, Cục Thuế TP mới xin ý kiến của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để xử lý bước tiếp theo.

"Nền kinh tế chia sẻ phát triển rất nhanh tại Việt Nam, đặc biệt tại TP HCM. Về kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử xuyên quốc gia; các DN đa quốc gia hoạt động nhưng không có trụ sở tại Việt Nam..., ngành thuế TP đang tiếp tục theo dõi để định dạng và kiến nghị Tổng cục Thuế nhằm hoàn thiện chính sách. Những DN này đang hoạt động và chúng ta phải quản lý được, có giải pháp đồng bộ, nhất là tính pháp lý thì mới kiểm soát tốt chứ không hẳn là việc thất thu" - ông Tâm nêu rõ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cũng nhìn nhận trong thời đại 4.0, có nhiều hình thức kinh doanh trên mạng, giải pháp công nghệ... thuộc lĩnh vực kinh tế chia sẻ và đang trở thành xu hướng tất yếu. Do đó, ngành thuế đang nghiên cứu hướng tới sự quản lý thuế theo kịp thực tế, từ đó đề xuất quy định phù hợp. Mới đây, Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng, tạo cơ sở pháp lý giúp quản lý tốt công tác về thuế trong nền kinh tế chia sẻ cũng như với cộng động mạng. Tổng cục Thuế đang nghiên cứu đề xuất quy phạm pháp luật.

Tuyên dương 933 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế Cùng ngày, Cục Thuế TP HCM đã tổ chức lễ tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017. 197 tổ chức, cá nhân đại diện cho 933 tổ chức, cá nhân được tuyên dương. Cụ thể, 21 tổ chức, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM; 82 tổ chức, cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 197 tổ chức, cá nhân nhận giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và 633 tổ chức, cá nhân nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế TP. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định TP sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và DN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tiếp tục cải thiện thời gian nộp thuế để tạo thuận lợi cho DN. Sắp tới, lãnh đạo TP sẽ gặp gỡ DN ở các lĩnh vực khác nhau với số vốn trên 100 tỉ đồng trở lên, để cùng các hiệp hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các DN đang gặp phải.

Thái Phương