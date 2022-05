Clip Người thanh niên lưu giữ hình bóng quê nhà

Tháng 9-2021, khi đại dịch Covid-19 tại An Giang đang trong lúc cam go, Chỉ thị 16 yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt, cũng là lúc anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có thời gian sáng tạo nên mô hình nhà trên sông, nhà mái lá cổ xưa đậm phong cách nhà Nam bộ.

Anh Nguyễn Hùng Cừờng bên tác phẩm nhà quê của mình

Với chất liệu đơn giản như giấy bìa cứng, tăm y tế, que kem, tăm tre, keo dán..., anh Cường đã khéo léo gắn kết thành những ngôi nhà nhiều kiểu dáng khác nhau.

"Tôi chọn làm nhà thôn quê Nam bộ, trước hết vì nó gần gũi với đời sống của tôi và tôi cũng muốn những ngôi nhà ấy có nhiều người cùng lưu giữ theo thời gian. Hiện nay, mùa lũ đã ít hơn, đời sống mọi người cũng khá hơn, nhà cửa khang trang hơn nên những ngôi nhà đơn sơ như trước đã ít dần và đó là lý do tôi muốn lưu lại dấu ấn của một thời"- anh Cường nói.

Mẫu nhà sàn trong mùa lũ luôn hút ánh nhìn của nhiều người

Những ngôi nhà sàn đơn sơ mùa nước nổi ở An Giang, qua bàn tay anh Cường đều trở nên độc đáo và gợi nhớ biết bao kỷ niệm của nhiều thế hệ từng trải qua.

Chẳng hạn như mô hình nhà sàn được lợp mái bằng những tấm thiếc cũ sờn màu, nằm chênh vênh giữa mênh mông sông nước đã hấp dẫn được ánh nhìn của người xa quê.

Mỗi tác phẩm đặt trong khung cảnh phù hợp đều khiến người xem thích thú

"Tôi có người bà hiện sống ở Canada. Khi gặp mô hình nhà sàn trong mùa lũ của anh Cường đăng trên mạng xã hội, tôi liền đặt mua để tặng bà. Bà tôi rất thích ngôi nhà sàn nhỏ ấy, vì đó là ký ức tươi đẹp suốt thời thanh xuân của bà. Tôi rất vui vì có người còn biết lưu giữ những nét quê một cách sáng tạo như vậy" - anh Nguyễn Trường Giang (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nói.

Anh Cường tỉ mỉ sáng tạo tác phẩm và luôn lắng nghe góp ý từ khách hàng

Dù mới gắn bó với nghề tạo mô hình nhà thôn quê Nam bộ hơn 6 tháng qua nhưng anh Cường cho biết sẽ gắn bó với đam mê này lâu dài, xem đó như nghề mới của mình. Anh thể hiện điều đó trong từng chi tiết của ngôi nhà nên nhận được cảm tình của khách hàng gần xa.

Những chi tiết đậm chất “quê” khiến ngôi nhà càng ấn tượng và lấy được cảm tình của người xem

"Ban đầu ít khách quan tâm nhưng gần đây, tôi phải làm hằng ngày để có sẵn sản phẩm giao cho khách. Mỗi sản phẩm làm ra đều khác nhau, thậm chí tôi có thể làm theo yêu cầu của khách, vì tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng tác phẩm của mình. Nghề mới này đã cho tôi thỏa đam mê sáng tạo và có được sự yên bình trong từng phút giây làm nên tác phẩm ấy" - anh Cường bộc bạch.