Công nghệ mới mua vé máy bay nhanh và tiện hơn

19/07/2018 12:04

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa chính thức áp dụng công nghệ thanh toán mới bằng QR Code. Cho phép hành khách mua vé trên Internet không dùng tiền mặt nhanh và tiện lợi hơn.



Áp dụng công nghệ thanh toán mới bằng QR Code

Tiếp sau Vietnam Airlines, Jetstar Pacific trở thành hãng hàng không thứ 2 của Việt Nam công bố triển khai thanh toán bằng QR Code, phương thức thanh toán điện tử hiện đại đang có xu hướng tăng mạnh trên thế giới.

Được biết đến như là một công cụ đắc lực đối với doanh nghiệp sử dụng phương thức bán hàng thông qua cổng thanh toán điện tử. QR Code hay còn gọi là "Mã phản hồi nhanh", cho phép hành khách mua vé máy bay Jetstar Pacific mà không phải tốn thời gian nhập dữ liệu như phương thức truyền thống qua thẻ, Internet Banking .v.v.

Theo đó, hành khách sau khi truy cập vào website bán vé điện tử www.jetstar.com, điền các thông tin đăng ký như thường lệ, đến phần thanh toán lựa chọn mục "thẻ ghi nợ nội địa và thẻ UnionPay" hệ thống sẽ hiển thị hệ thống mã vạch ma trận (QR Code) hình vuông. Sau đó, sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào ứng dụng của cổng thanh toán điện tử Onepay để quét mã QR Code và hoàn tất thanh toán một cách nhanh chóng.

Hiện cổng thanh toán điện tử Onepay đã kết nối thanh toán tiền vé máy bay Jetstar Pacific đến 24 ngân hàng lớn và phổ biến tại Việt Nam như Vietcombank, Vietinbank, Eximbank, Agribank, BIDV, Dong A Bank, Techcombank, MB, VIB, Sacombank...

Thông tin từ Jetstar Pacific cho biết, hãng đã có hàng triệu lượt khách hàng mua vé máy bay điện tử trên Internet. Trong năm 2017, có khoảng 1,5 triệu lượt hành khách mua vé và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

Đồng thời, hãng cũng bắt đầu tặng suất ăn miễn phí cho khách mua vé Linh hoạt (Plus) và Tối ưu (Max). Đây là gói sản phẩm mới Inflight Voucher. Theo đó những hành khách mua loại vé có gói dịch vụ Linh hoạt (Plus) hoặc Tối ưu (Max) sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng, trị giá 70 ngàn đồng/chuyến bay nội địa hoặc 140 ngàn đồng/chuyến bay quốc tế. Phiếu mua hàng có thể dùng để mua đồ ăn, thức uống hoặc hàng lưu niệm trên máy bay. Riêng đối với chuyến bay quốc tế, khách hàng mua trước 48 giờ so với giờ bay sẽ được nhận 1 phần suất ăn, nước uống miễn phí thay thế cho phiếu mua hàng nêu trên.

D.Ngọc