Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã liên hệ, trao đổi với các cơ quan liên quan của Mỹ và chính thức được biết Chính phủ Mỹ không có chủ trương tạm thời ngừng nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Việt Nam.



Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay trên phạm vi toàn cầu, việc sụt giảm các hoạt động thương mại, trong đó có lĩnh vực dệt may, là không thể tránh khỏi. Tại Mỹ, để thực hiện chỉ đạo của chính phủ về phòng chống dịch, nhiều doanh nghiệp, trung tâm bán lẻ lớn như Macy, TJ Max, Walmart, Target… đã thông báo tạm thời đóng cửa hoặc giảm thời gian mở cửa hàng cho đến cuối tháng 3-2020. Kinh tế khó khăn hơn và nhu cầu mua sắm giảm của người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu các mặt hàng liên quan. Do đó, nếu tình hình dịch bệnh tại Mỹ kéo dài, việc xuất khẩu hàng hóa của ta sẽ bị ảnh hưởng nhất định.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc

"Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, tôi cho rằng các doanh nghiệp cần hết sức bình tĩnh, một mặt tiếp tục cố gắng tận dụng mọi cơ hội để duy trì sản xuất và xuất khẩu sản phẩm. Mặt khác, cũng xem đây là cơ hội để các doanh nghiệp rà soát lại chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào công nghệ, nhân lực để thích ứng với tình hình mới, mở rộng tiếp cận các đối tác, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Cùng chung tay với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức hiện nay.

Ngoài ra, các doanh nghiệp của ta cũng cần lưu ý thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống các hình thức gian lận nguồn gốc xuất xứ, lẩn tránh thuế… để không vi phạm các quy định liên quan của hai nước, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ"- Đại sứ Hà Kim Ngọc nói.

Ông khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục trao đổi với chính quyền sở tại đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tin tưởng rằng khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu thị trường sẽ phục hồi trở lại và đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước, trong đó có Mỹ.

Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 77,6 tỉ đô la, đưa Việt Nam trở thành một trong 15 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2020, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường khác giảm, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng, đạt 10,26 tỉ USD (tăng 25,7%).

Đối với ngành dệt may của Việt Nam, Mỹ là một thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng. Năm 2019, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt gần 15 tỉ USD, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 2,25 tỉ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 48% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Xuất khẩu giày dép các loại đạt 985 triệu USD (tăng 7,4%).