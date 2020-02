Chiều 25-2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.



Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 2-2020, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch suy giảm, ngoài thị trường khách Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều thị trường trọng điểm, truyền thống khác cũng sụt giảm như Hàn Quốc, Đài Loan, các nước Asean, thị trường khách Châu Âu, thị trường khách nội địa giảm sút mạnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đề nghị miễn vé tham quan Hội An, Mỹ Sơn cho khách lưu trú tại Quảng Nam

Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khách hủy tour (khoảng 70%), hủy phòng, hủy dịch vụ số lượng lớn, lượng khách mới đặt dịch vụ giảm mạnh; một số doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động cầm chừng, phải cắt giảm nhân viên, một số đơn vị phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động.

Theo thống kê, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 340.000 lượt khách, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 273.000 lượt khách, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019; khách nội địa ước đạt 67.000 lượt khách, giảm 63,19% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2-2020 ước đạt 294 tỉ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Để hạn chế các khó khăn, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ, kích cầu du lịch. Trong đó, sở đưa ra đề nghị miễn vé tham quan phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn cho khách du lịch có lưu trú tại Quảng Nam thông qua các cơ sở lưu trú. Ngoài ra, sở cũng đề nghị có chính sách 5 khách giảm 1 vé tham quan đối với khách không lưu trú tại Quảng Nam. Thời gian thực hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, nói rằng bản thân ông cơ bản thống nhất đề xuất của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam về việc miễn, giảm vé cho khách. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng, đối với khách lẻ có lưu trú có thể miễn vé tham quan nhưng khách đoàn thì nên tính toán bao nhiêu khách sẽ được giảm bao nhiêu vé chứ không nên miễn hết, như vậy sẽ gây hụt thu rất lớn.

Ông Sơn cho rằng việc kích cầu du lịch là cần thiết nhưng phải hết sức thận trọng vì tình hình dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp. Việc kích cầu cần triển khai cho nhiệm vụ dài hơi, khi dịch bệnh kết thúc.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, cũng cho rằng cần có chính sách miễn, giảm vé tham quan Hội An, Mỹ Sơn nhưng không nên miễn hoàn toàn cho khách có lưu trú mà cần có tính toán cụ thể.

Hiện tại, cuộc họp đang diễn ra và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chưa đưa ra quyết định về đề xuất miễn, giảm vé tham quan Hội An, Mỹ Sơn.