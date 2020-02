Bên cạnh sự chủ động, tinh thần tương trợ của cộng đồng doanh nghiệp (DN), các hiệp hội và chính quyền địa phương đã thể hiện được vai trò cầu nối cho nông dân, DN tiêu thụ sản phẩm.



Thêm đầu ra cho trái thanh long

Đã hơn 10 ngày từ khi mẻ bánh mì thanh long đầu tiên được nướng bán cho khách tại cửa hàng ABC trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP HCM) nhưng sức nóng của các sản phẩm bánh mì thanh long thương hiệu ABC vẫn chưa hạ nhiệt. Khách hàng vẫn xếp hàng chờ mua bánh mì baguette, bánh mì thanh long khoai môn, bánh mì thanh long phô mai... mới ra lò. Ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery), vui mừng cho biết đã sử dụng hết 30 tấn thanh long ruột đỏ chỉ trong chưa đầy nửa tháng. "Khi thử nghiệm thành công bánh mì thanh long, tôi dự trù mỗi ngày sẽ tiêu thụ tối đa 100-200 kg thanh long, không ngờ được khách hàng nhiệt tình ủng hộ, ngày nào cũng dùng hết 2 tấn thanh long mới đủ bánh bán" - ông chủ ABC không giấu giếm. Hiện mỗi ngày, hệ thống ABC Bakery bán ra đến 30.000-40.000 ổ bánh mì thanh long. Không chỉ bán hàng trong nước, ABC Bakery còn gửi mẫu chào hàng đến một số đối tác Nhật, nếu thuận lợi sẽ xuất khẩu sang nước này.

Ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc ABC Bakery, người đưa nguyên liệu thanh long vào làm bánh mì

"Lúc đầu tôi còn lo không biết sẽ tiêu thụ thế nào. Tôi rất biết ơn người tiêu dùng đã đồng cảm, cùng tham gia việc làm có ý nghĩa và tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm với những loại nông sản khác. Ngoài bánh mì dưa hấu và chuối đang hoàn chỉnh công thức, chuẩn bị đưa ra thị trường, tôi còn có ý tưởng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới với nguyên liệu chính là nông sản Việt như khoai môn, sầu riêng..." - ông Lực bộc bạch.

Theo ông Kao Siêu Lực, mục đích ban đầu khi nghiên cứu công thức bánh mì thanh long là muốn đưa nông sản tươi vào thành phần nguyên liệu chính góp phần tạo đầu ra ổn định, giải cứu trái thanh long. Thời điểm đó, giá thanh long ruột đỏ chưa tới 10.000 đồng/kg, nay đã lên đến 35.000-36.000 đồng/kg (hàng loại 1) nhưng ABC chưa tính đến chuyện tăng giá bán bánh mì. Công ty cũng đã liên kết với một số nhà vườn để thu mua thanh long dài hạn.

Trong đợt giải cứu nông sản ở thị trường nội địa vừa qua, bên cạnh sự chủ động, tinh thần tương trợ của cộng đồng DN, các hiệp hội và chính quyền địa phương đã thể hiện được vai trò cầu nối cho nông dân, DN tiêu thụ sản phẩm. Tại tỉnh Long An, sau khi tổ chức hội thảo tìm giải pháp tiêu thụ nông sản, chính quyền tỉnh đã kết nối DN phân phối các tỉnh - thành, đặc biệt là TP HCM với các DN, HTX thanh long của địa phương để tổ chức thu mua, giải cứu một lượng lớn thanh long chín rộ. Cũng quyết tâm tìm đầu ra căn cơ cho nông sản, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gặp gỡ, nghe DN lớn trong lĩnh vực chế biến tại TP HCM là Công ty CP Vinamit trình bày về giải pháp thành lập những trung tâm phân loại, bảo quản, chế biến nông sản nhằm giải quyết bài toán lưu kho, mua hàng, phân loại, chế biến để thu hút nông dân chuyển dần sang làm ăn căn cơ hơn, truy xuất được nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn cho các khách hàng khó tính và thoát dần phụ thuộc vào thương lái như lâu nay. Buổi gặp đầu tiên kết thúc với sự đặt hàng từ tỉnh Đồng Tháp về một kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn để có thể triển khai thực hiện nhằm tổ chức bảo quản và chế biến tốt hơn, nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm để đi dần đến làm nông nghiệp bền vững.

Trở lại với trái thanh long, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An, cho rằng chính nhờ các DN trong nước tích cực giải cứu thanh long đã phần nào tác động đến tâm lý các nhà mua hàng người Trung Quốc. Họ đã quay lại đặt hàng và tăng giá thu mua thanh long trong thời gian ngắn. "Một đoàn DN phân phối tại Hà Nội vừa vào làm việc với UBND tỉnh và hiệp hội về khả năng cung ứng nguyên liệu thanh long. Hệ thống siêu thị Big C thì đang chuẩn bị ký hợp đồng, giá thu mua khoảng 17.000 đồng/kg" - ông Trịnh kể. Cũng theo ông Trịnh, Hiệp hội Thanh long Long An đang nỗ lực kết nối với những nhà tiêu thụ trong nước để đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long Long An ở thị trường nội địa hoặc đưa vào sản xuất, chế biến nhiều hơn nhằm giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Chia nhau đơn hàng

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành dệt may do ảnh hưởng dịch Covid-19, dự kiến khoảng 50% DN sẽ cạn nguyên phụ liệu sản xuất trong các tháng 4, 5, 6 tới, các thành viên Hội Dệt may Thêu đan TP HCM (Agtex) vừa ngồi lại bàn cách giúp nhau vượt khó. Thông qua sự "mai mối" của hội, một số DN đã ký hợp đồng cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn số lượng lớn cho Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) và hệ thống Pharmacity. Ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Agtex, cho biết tinh thần chung là hội viên nào dư dả đơn hàng thì san sẻ với những DN đang thiếu. Trong đó, Công ty TNHH XNK May mặc Line Style (huyện Hóc Môn, TP HCM) đã được một số DN lớn chia sẻ đơn hàng và nguyên phụ liệu để kéo dài sản xuất thêm một thời gian. Một số DN bị giảm đơn hàng hoặc cạn nguyên phụ liệu sản xuất đã nhận may khẩu trang vải kháng khuẩn để duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm cho công nhân. "Tinh thần là DN san sẻ đơn hàng với nhau nhưng thực hiện không dễ bởi đa số DN may mặc Việt đều làm hàng gia công, muốn đưa ra ngoài gia công thêm môt lần nữa thì phải được nhà mua hàng đồng ý" - ông Hồng nêu.