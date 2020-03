Trụ qua đại dịch mới mong hưởng lợi

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP HCM, cho hay các DN trong ngành đã giảm khối lượng sản xuất còn 50% do vừa khó khăn về nguồn cung nguyên liệu vừa thiếu đầu ra. Đặc biệt, 2 thị trường lớn của ngành dệt may là EU và Mỹ đã giảm nhận đơn hàng. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu của DN ngành dệt may đang bị chi phối bởi dịch bệnh nên chưa thể tận dụng ngay được thời cơ từ EVFTA.

"DN nào cố gắng sinh tồn được qua đại dịch thì mới có cơ hội hưởng lợi ích từ EVFTA. Song, đây vẫn là thông tin tốt để DN có động lực hồi phục sau dịch, cũng là cơ hội tốt cho nền kinh tế Việt Nam" - ông Hồng nói.