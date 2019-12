Ngày 18-12, Bộ Công Thương tổ chức công bố bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Công nhân EVN HCMC đang kiểm tra công tơ điện - Ảnh: Nguyễn Đỗ

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN là 332.284,64 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017. Về cơ cấu giá thành sản xuất kinh doanh điện của từng khâu, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết tổng chi phí khâu phát điện là 255.679,98 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.329,17 đồng/kWh.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, so với năm 2017, chi phí khâu phát điện năm 2018 tăng do một số yếu tố. Chỉ rõ vấn đề này, ông Tuấn cho biết năm 2018, tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 365 tỉ m3, thấp hơn khoảng 12 tỉ m3 so với năm 2017, do đó, sản lượng điện từ thủy điện năm 2018 thấp hơn năm 2017.



Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy trong khi thuỷ điện cạn kiệt, giá than lại tăng rất cao. "Năm 2018, mặc dù giá than nội địa ổn định, tuy nhiên, giá than nhập khẩu năm 2018 tăng mạnh. Cụ thể, giá than Coalfax và giá than NewCastle Index bình quân năm 2018 tăng so với năm 2017 lần lượt là 20,42% và 21,34%"- ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay. Bên cạnh đó, giá dầu và khí cũng tăng đẩy giá thành điện cũng tăng cao.

Theo lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 của EVN là 192,36 tỉ kWh, tăng 10,14% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.983,34 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2018 là 1.731,04 đồng/kWh, tăng 4,3% so với năm 2017.

Kết quả, hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN lãi 698,701 tỉ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%.