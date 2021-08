Ngày 30-8, Gojek công bố ra mắt quỹ 4,15 tỉ đồng để hỗ trợ hàng chục ngàn đối tác tài xế tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là chương trình hỗ trợ dưới dạng tiền mặt đầu tiên và có số người hưởng lợi lớn nhất trong lĩnh vực gọi xe ở Việt Nam trong đợt đại dịch bùng phát lần này, nhằm hỗ trợ thu nhập cho các đối tác tài xế của Gojek Việt Nam trong bối cảnh giãn cách xã hội.



Việc phân bổ quỹ tiền mặt được tính toán dựa trên tình trạng kinh tế của các đối tác tài xế thuộc diện được hỗ trợ, theo kết quả từ một cuộc khảo sát của Gojek nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa thu nhập trong tháng vừa qua và hoàn cảnh cá nhân của đối tác, như tuổi tác và tình trạng hôn nhân.

Các đối tác tài xế tại Hà Nội sẽ nhận được số tiền hỗ trợ cao hơn do các dịch vụ ở đây tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua để đáp ứng các yêu cầu về phòng chống Covid-19.

Tài xế Gojek hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội (ảnh: N.Hải)

Khoản hỗ trợ tiền mặt, tương đương với 3-7 ngày nhu yếu phẩm, sẽ được chuyển trực tiếp vào ví điện tử của những đối tác tài xế có hoạt động trên nền tảng Gojek trước thời gian giãn cách xã hội ở cả hai thành phố. Các tài xế trên 55 tuổi - những người có xu hướng gặp trở ngại về kinh tế hơn trong thời gian giãn cách - sẽ nhận được 400.000 đồng nếu ở Hà Nội và 350.000 đồng nếu ở TP HCM. Tất cả các đối tác tài xế đủ điều kiện khác sẽ nhận được từ 200.000-350.000 đồng, tùy thuộc vào địa bàn và tình trạng kinh tế.

Công ty CP Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng Be) cũng cho biết trong 3 tháng qua, Be đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ cho tài xế thông qua những chương trình như bảo đảm doanh thu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng; hỗ trợ tài xế giữ phân hạng, thay đổi phương tiện hoạt động, từ xe 4 bánh sang xe 2 bánh; lập quỹ hỗ trợ khẩn cấp giúp tài xế khó khăn, trong khu cách ly với số tiền 3-10 triệu đồng mỗi người.

Ngoài ra, Be cũng thành lập ban quản trị cộng đồng tài xế các vùng miền, chia sẻ thông tin cho các tổ đội nhóm để lấy thông tin các tài xế đang thực sự rất khó khăn nhằm có những chính sách riêng theo từng người.

Ngoài vấn đề khó khăn về thu nhập, những tài xế đang phải trả lãi ngân hàng, Be đã làm việc với các ngân hàng thương mại để giảm nợ các khoản vay của tài xế, đồng thời mở tài khoản thanh toán và cấp thẻ ngân hàng cho toàn bộ tài xế trên ngân hàng số Cake by VPbank để giúp họ hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, tiết kiệm một phần chi tiêu.