Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30-4, 1-5 và bầu cử Quốc hội.



Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Ảnh: Phan Công

Theo đó, trong lĩnh vực hàng không, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.

Các hãng hàng không nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu hành khách và đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, nhu cầu đi du lịch được dự báo tăng vọt dịp lễ 30-4, 1-5. Nhiều đường bay đã thông báo hết vé, một số sân bay có nguy cơ ùn tắc. Mặc dù các hãng hàng không đua tăng chuyến, mở thêm chặng bay, song do nhu cầu quá lớn, lượng vé bán ra quá nhanh nên chẳng những vé rẻ không còn mà vé giá cao cũng không có, nhiều chuyến bay đã "treo biển" hết vé. Các hãng tiếp tục tăng chuyến, riêng Vietnam Airlines Group, tổng số cung ứng sau hai đợt tăng tải lên tới hơn 610.000 chỗ, tương ứng gần 3.200 chuyến bay.

Các điểm đến chủ yếu là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn... TP đảo Phú Quốc được người dân lựa chọn tới nghỉ nhiều nhất. Nhu cầu đi lại cao nhất ở chặng TP HCM - Phú Quốc.

Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) liên tục quá tải, ùn tắc khu vực soi chiếu an ninh. Có hành khách bị trễ chuyến bay, vì phải chờ đợi quá lâu để qua được cửa an ninh. Với dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 tới, hàng không được cảnh báo nguy cơ ùn tắc nhà ga sẽ không chỉ xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, mà còn ở sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Tại sân bay Nội Bài, sản lượng vận chuyển đến nay đã vượt 25% sản lượng nội địa so với cùng kỳ năm 2019, đạt khoảng gần 62 ngàn lượt khách và 430 lượt chuyến bay. Dự kiến sản lượng vận chuyển qua Nội Bài dịp 30-4, 1-5 và cao điểm hè đạt bình quân khoảng 78 - 80 ngàn lượt khách/ngày và trên 500 lượt chuyến/ngày, tăng khoảng 30% so với hiện nay. Đặc biệt, sản lượng chuyến bay nội địa dự kiến đến thời điểm lễ 30-4 năm 2021 tăng khoảng 40% so với cao điểm 30-4 của năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19).

Trong cuộc họp chiều 20-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không VN rà lại slot cung ứng tại các sân bay, đặc biệt là tại sân bay có nguy cơ ùn ứ; tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát việc một số hãng dồn chuyến, hủy chuyến. Các đơn vị thống kê cụ thể số liệu dồn chuyến, huỷ chuyến thời gian qua để Bộ GTVT có giải pháp cũng như có hình thức xử lý. Xử lý nghiêm đối với các hãng hàng không thực hiện không đúng slot đã được cấp.