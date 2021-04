Tại tỉnh Bình Định, thời điểm này đang bước vào cuối vụ hành Đông Xuân nên người trồng hành gấp rút thu hoạch. Tuy nhiên, do giá giảm sâu nhưng vẫn không có người mua nên hành khô sau khi thu hoạch, nhiều người nông dân mang về nhà chất đống thành kho.

Hành khô sau khi thu hoạch được nông dân mang về chất đống tại nhà

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ là một trong những địa phương có diện tích trồng hành tím lớn nhất tỉnh Bình Định với khoảng 80 ha. Tuy nhiên, do hành khô năm nay rớt giá thê thảm, khiến người trồng hành ở địa phương này gặp không ít khó khăn.

"Năm nay trúng mùa nên củ hành to, chắc, năng suất cũng khá cao với khoảng 600kg/sào. Tuy nhiên do giá hành khô thời điểm này giảm chỉ còn 1/3 - 1/4 so với thời điểm mới vào vụ thu hoạch nên người trồng hành chúng tôi lỗ nặng. Giờ một ổ bánh mì không đã 3.000 đồng, trong khi đó 1 kg hành khô chỉ có giá 2.000 đồng thì nông dân chúng tôi sống sao nổi!" – chị Nguyễn Thị Hồng (người trồng hành ở thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ) than thở.

Theo ông Trần Minh Tuấn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phù Mỹ, vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện trồng hơn 240 ha hành tím. Do đầu tư chăm sóc đơn giản, giá cả trong nhiều năm qua ổn định từ 30.000 - 60.000 đồng/kg nên nhiều người dân địa phương này chọn trồng hành. Tuy nhiên, do giá hành năm nay giảm sâu nên khiến nhiều người trồng hành gặp khó khăn.

Theo một số thương lái ở tỉnh Bình Định, nguyên nhân do hành khô ở địa phương này rớt giá mấy ngày qua là do hành khô từ Trung Quốc nhập về nhiều, giá lại thấp. Trong khi đó, hành khô Trung Quốc tuy không thơm nhưng củ lại to, dễ lột nên nhiều người tiêu dùng đã chọn mua hành này về dùng.