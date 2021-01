Ngày 18-1, giá heo hơi loại 1 tại thị trường TP HCM (theo giá công bố của Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam) nhảy lên mức 82.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước và tăng 7.000 đồng/kg so với đầu tháng.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi loại 1 và loại 1 đồng loạt ghi nhận ở mức 82.500 đồng/kg (tăng 7.000 đồng/kg, heo hơi loại 2 cũng lên tới 81.500 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với đầu tháng).

Theo ban quản lý chợ, hơn 1 thần nay, lượng heo về chợ ổn định ở mức 4.400 - 4.600 con mỗi đêm, tương ứng với 320-350 tấn.

Mặc dù giá heo hơi biến động nhanh nhưng do sức mua còn chậm, từ ngày 10-1 đến nay, thương nhân không dám tăng mà kềm giữ giá giá heo mảnh loại 1 ở mức 110.000 đồng/kg, heo mảnh loại 2 dao động quanh mức 97.000 - 98.000 đồng/kg.

Tiểu thương các chợ lẻ chỉ nhập thịt heo vừa đủ bán vì giá cao, sức mua còn chậm

"Thương nhân chợ sỉ không vui vì phải chấp nhận giữ giá để bán hàng trong khi giá heo hơi tăng liên tục, càng buồn hơn khi có ngày chợ bán quá chậm. Cuối buổi chợ, họ chấp nhận "đạp" giá heo mảnh loại 2 xuống còn 88.000 - 90.000 đồng/kg" - đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho hay.

Đối với thịt heo pha lóc, mặt hàng tiêu thụ mạnh thời điểm này là đùi rọ đã tăng từ 97.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg, sườn non tăng từ 150.000 đồng/kg lên 155.000 đồng/kg; những mặt hàng khác như: giò trước, nạc dăm, cốt lết vẫn giữ giá ổn định, thậm chí giảm nhẹ trong 2-3 ngày trở lại đây.

Diễn biến giá thịt heo tăng đã được các doanh nghiệp, thương nhân dự báo từ cách đây hơn 1 tháng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi khiến nguồn cung khá hạn chế, cộng thêm yếu tố bất lợi là thị trường miền Bắc đang hút hàng heo hơi và Trung Quốc cũng đang có nhu cầu lớn về thịt heo để phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán và một số trại chăn nuôi có tâm lý găm hàng chờ giá lên thêm.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, rất khó để dự đoán giá thịt heo sẽ tăng đến mức nào và giá thịt heo trên thị trường sẽ do cung cầu quyết định. Tại TP HCM, ngoài nguồn thịt heo tươi sống do các chợ đầu mối, các doanh nghiệp sản xuất - chế biến thịt heo phân phối (trong đó bao gồm các doanh nghiệp đang tham gia bình ổn thị trường thịt heo) còn có một lượng lớn thịt heo đông lạnh do các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối và thịt heo tẩm ướp sẵn. "Nguồn hàng bảo đảm luôn đủ cho nhu cầu tiêu thụ" - ông Hoàng Vũ khẳng định.