Ngày đầu năm mới (1-1), thị trường thịt heo tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng bất chấp sức mua của người tiêu dùng vẫn yếu.



Cụ thể, giá heo hơi hôm nay của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam bán ra ở mức 75.500 đồng/kg (loại 1), tăng 1.000 đồng/kg so với 3 ngày trước và tăng 5.000 đồng/kg so với cuối tháng 11.

Trong khi đó, giá heo hơi từ các trang trại ngoài hệ thống của các doanh nghiệp chăn nuôi có thương hiệu, giá còn tăng nóng hơn, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc. Theo ghi nhận của Công ty Anova Feed vào ngày cuối cùng của năm 2020, tại Hà Nội, Hưng Yên, heo hơi giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg; các tỉnh khác như: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ xoay quanh mức 77.000 – 79.000 đồng/kg.

Gần Tết, giá heo lại tăng

Vào đầu tháng 12, các dự báo về thị trường heo Tết đều cho rằng giá heo hơi sẽ ổn định, khó có thể tăng nóng do nguồn cung dồi dào nhưng diễn biến gần đây lại khác hẳn. Theo lý giải của ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện một số yếu tố mới khiến giá heo hơi tăng.

"Nguyên nhân chính là do heo Thái Lan tăng giá, nguồn nhập về Việt Nam giảm so với trước đây khiến nguồn cung ra thị trường giảm. Do ảnh hưởng Covid-19, Campuchia không cho phép heo Thái Lan quá cảnh để về Việt Nam như trước, các doanh nghiệp nhập khẩu heo Thái Lan chỉ còn một đường về là qua Lào nên số lượng không dồi dào như trước. Đối với thịt heo đông lạnh nhập khẩu, hiện lượng hàng về cũng giảm vì thiếu container rỗng" – ông Huy thông tin.

Sáng 1-1, ghi nhận của phóng viên tại chợ Đa Kao (quận 1) và chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) các sạp thịt heo đầy ắp để phục vụ người dân ăn Tết Dương lịch nhưng tiêu thụ khá chậm. Giá các loại thịt heo được người tiêu dùng mua nhiều đều ở mức cao như: sườn non 200.000 đồng/kg, ba rọi 180.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg,…