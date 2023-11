Anh Vũ Hồng Thành ở quận 10, TP HCM cùng khoảng 5-6 người được phía Manulife chốt lịch đối chất từng người hôm nay ngày 14-11, cho biết kết quả vẫn chưa có gì thay đổi. Anh Thành bị vướng trong gói "Tâm an đầu tư" trong 3 năm qua và đã đóng 300 triệu đồng.

Tại buổi đối chất, phía Manulife giải thích quyết định đã đưa ra trong thư phản hồi gửi khách hàng là dựa trên cơ sở xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm cả những bằng chứng mà công ty thu thập được. Và công ty cũng lắng nghe chia sẻ, thông tin bổ sung liên quan đến trường hợp khiếu nại của khách hàng và ghi nhận để công ty xem xét, đánh giá thêm.



Nhiều người khiếu nại gói "Tâm an đầu tư"

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Trần Đoan Trang (ở TP HCM) cũng được phía Manulife trả lời bằng văn bản giống như nội dung như đã nêu ở phần trên của anh Thành.

Những người khiếu nại cho biết từ ngày 6-11 đến nay đã có hơn 30 khách hàng đã được đối chất 1:1 với Manulife nhưng họ vẫn thất vọng vì chưa ai được giải quyết, chua ai được hủy hợp đồng để được hoàn trả lại tiền đã đóng trong gói "Tâm an đầu tư".

Báo Người Lao Động cũng vừa nhận thêm 2 đơn khiếu nại của khách hàng liên quan đến gói "Tâm an đầu tư". Đó là đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sự, ở Bến Lức, Long An đã đóng 2 năm với số tiền 120 triệu đồng và năm 2023 đóng tiếp 11 triệu đồng. Khách hàng thứ hai là bà Bùi Thị Phương Chi, ở quận 11, TP HCM đã đóng gói "Tâm an đầu tư" 3 năm qua là 300 triệu đồng.

Đại diện Manulife cho biết 2 trường hợp trên có thể liên hệ đến tổng đài của công ty yêu cầu được đối chất riêng với lãnh đạo công ty. Sau khi tiếp nhận thông tin, Manulife sẽ bố trí lịch gặp để được đối chất một đối một trực tiếp và xem xét, đánh giá vụ việc.