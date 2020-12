Nên đưa vào quản lý để quy trách nhiệm

Ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam, không phủ nhận vai trò của những người làm môi giới tự do vì phần đông trong số họ có nhiều kinh nghiệm và am hiểu tình hình thị trường địa phương. Tuy nhiên, cũng vì làm tự do nên họ không chịu sự quản lý của ai, dễ phát sinh tiêu cực. Như khu vực nào đó có thông tin quy hoạch, mở rộng, môi giới tự do hay phối hợp nhau đẩy giá, làm nhiễu thông tin ở những khu vực này, làm người mua dễ rơi vào ma trận. Về mặt nghiệp vụ, những môi giới tự do hầu hết không được trang bị kiến thức bài bản, cũng như kỹ năng hoạt động nghề. Đặc biệt, họ không hiểu luật, các nội dung liên quan quy hoạch hay thủ tục pháp lý cần có. Vì vậy, bản thân người mua phải hết sức thận trọng, đừng tin tưởng lời nói suông của "cò" mà phải trang bị kiến thức giao dịch nhà đất cơ bản, những pháp lý cần có để phòng tránh rủi ro. "Chúng tôi đã kiến nghị cơ quan chức năng cần đưa vào luật, quy định bất cứ người làm môi giới nào cũng cần có chứng chỉ hành nghề. Khi đến phòng công chứng, phải đưa mã số ra khi giao dịch. Có như vậy, những người làm "cò" sẽ có trách nhiệm với sản phẩm mình đã môi giới. Quan trọng hơn là họ có nguồn thu thì phải đóng thuế cho nhà nước" - ông Lâm nhấn mạnh.