Sharp tố cáo Asanzo lên công an, yêu cầu xin lỗi

Ngày 26-9, ông Masashi Kubo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam, đã ký đơn tố cáo Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Asanzo) gửi đến Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và Công an TP HCM, đồng thời gửi văn bản yêu cầu Asanzo thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai theo quy định của pháp luật.

Trong đơn tố cáo, theo ủy quyền của Tập đoàn Sharp (Nhật Bản), Sharp Việt Nam tố cáo hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" của Công ty Asanzo. Đơn tố cáo nêu rõ Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (Sharp) nhận được thông tin trong buổi họp báo ngày 17-9-2019 của Công ty Asanzo công bố trước công chúng về việc Asanzo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông và Asanzo đang có quan hệ hợp tác với Sharp - Roxy (Hongkong - SRH). Tuy nhiên, Sharp khẳng định thông tin Asanzo đưa ra là sai sự thật và tài liệu đưa ra là giả mạo. Tập đoàn Sharp trước đây có hợp tác cùng Công ty Điện tử Roxy, tạo thành liên doanh Sharp -Roxy (Hongkong - SRH) nhưng gần cuối năm 2016, Sharp kết thúc liên doanh và SRH trở thành công ty con 100% vốn sở hữu bởi Tập đoàn Sharp. Đến ngày 31-10-2016, hoàn thành việc đăng ký thay đổi tên công ty từ Sharp - Roxy (Hongkong) thành Công ty TNHH Sharp Hongkong.

Cũng trên cơ sở này, Sharp cho rằng Asanzo cố tình sử dụng nguồn gốc thương hiệu Sharp để lừa dối người tiêu dùng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng và thương hiệu Sharp. "Trong trường hợp Asanzo không thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật" - Tổng Giám đốc Sharp Việt Nam cho biết.

T.Nhân