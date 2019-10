Cụ thể, từ ngày 23 đến 27-10 sẽ tổ chức cho khoảng 80 doanh nghiệp (DN) TP HCM triển lãm 120 gian hàng trong "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan" năm 2019 ở Big C Super Center, trung tâm TP Bangkok. Tiếp đó, từ ngày 24 đến 28-11 sẽ đưa khoảng 50 DN tham gia "Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne - Úc" năm 2019.



Các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp TP HCM lẫn các tỉnh, thành

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, đây là lần đầu tiên Sở Công Thương tổ chức xúc tiến cho các DN trên địa bàn tại thị trường nước ngoài. Các mặt hàng "đi đánh xứ người" bao gồm hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm chế biến, dịch vụ lữ hành... của những DN uy tín. Trong đó, có một số thương hiệu mạnh như Dệt Phong Phú, May 28, May Nhà Bè, Nhựa Chí Thành, Sài Gòn Food, NutiFood, Nhựa Duy Tân, Bóng đèn Điện Quang, Vinamit... Ban tổ chức cũng sẽ mời một số DN uy tín của các tỉnh, thành cùng tham gia.

Hai chương trình này nằm trong kế hoạch hỗ trợ DN mở rộng và phát triển thị trường trong năm 2019. Tại thị trường trong nước, cuối tháng 9, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP HCM và các tỉnh, thành để tạo điều kiện cho các DN giao lưu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Có tổng cộng 513 hợp đồng nguyên tắc về cung ứng và tiêu thụ hàng hóa đã được ký kết tại hội nghị. Đây cũng là hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay, thu hút 2.341 DN đến từ 45 địa phương của cả nước, bao gồm 1.458 DN cung ứng và 883 DN thu mua là nhà phân phối hiện đại, đầu mối xuất khẩu, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, DN cung cấp suất ăn công nghiệp...