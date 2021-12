Ngày 9-12, Công ty TNHH MTV An An Hòa (gọi tắt là Công ty An An Hòa) đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc một số người dân kéo đến Dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (Giai đoạn 2) (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư để đòi giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ).



Theo thông cáo, Dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (Giai đoạn 2) đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ dự án vào tháng 1-2020.

Thời gian vừa qua, một số cá nhân đã có đơn thư gởi đến Công ty An An Hòa, các cơ quan nhà nước, báo chí cũng như tụ tập đông người kèm theo băng rôn, biểu ngữ đề nghị giao sổ đỏ tại dự án Khu dân cư thị trấn Núi Thành (Giai đoạn 2).



Sau khi nhận được các đơn kiến nghị của các cá nhân đề nghị cấp sổ đỏ thuộc phạm vi dự án, Công ty An An Hoà đã có thư mời gởi đến toàn bộ các cá nhân này để làm việc, xác định cơ sở pháp lý đối với các khiếu nại trên.

Trong quá trình làm việc, Công ty An An Hoà đã thu thập toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng, giấy nhận tiền đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án thì thấy toàn bộ các giấy tờ chuyển nhượng, nhận đặt cọc mà các cá nhân có khiếu nại cung cấp đều giao dịch với các chủ thể không phải là chủ sở hữu quyền sử dụng đất.

Công ty An An Hoà khẳng định không có bất cứ một mối liên hệ nào đối với các hợp đồng này, do đó doanh nghiệp đã tư vấn và đề nghị mọi người liên hệ với người đã chuyển nhượng hoặc đã nhận cọc để được giải quyết quyền lợi, khởi kiện hoặc tố cáo đến cơ quan chức năng.

"Vì các khiếu nại này không có cơ sở chứng minh đã giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Công ty An An Hoà nên công ty chúng tôi không thể lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân có đơn khiếu nại" – thông cáo của Công ty An An Hòa nêu.

Cũng theo Công ty An An Hòa, chỉ riêng trường hợp bà Nguyễn Thanh Vân (trú thôn 1b, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có ký kết với Công ty An An Hoà hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận lại quyền sử dụng đất số 032-GVĐT-AAH/2016 vào ngày 1-12-2016.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty An An Hoà đã mời bà Vân đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bà Vân không đồng ý ký kết hợp đồng do không thống nhất về giá.

Công ty An An Hoà đã khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng với bà Vân tại TAND huyện Núi Thành và đã được toà thụ lý giải quyết theo thông báo số 129/2021/TLST- DS ngày 4-11-2021.

Công ty An An Hoà đề nghị các cá nhân, tổ chức khi giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến dự án cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý đối với thửa đất mà người chuyển nhượng cung cấp để đảm bảo quyền lợi.