Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP HCM tại tỉnh Nghệ An năm 2019 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với các sở ngành TP HCM và Sở CThThương tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 31-7 đến 4-8 tại Công viên TP Vinh, tỉnh nghệ An.

Tại đây, có 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp (gồm 150 gian hàng của doanh nghiệp TP HCM và 50 gian hàng của doanh nghiệp tỉnh Nghệ An). Trong đó, các doanh nghiệp TP HCM mang nhiều sản phẩm là nông sản công nghệ cao, vật tư - thiết bị nông nghiệp, cơ khí - máy móc, điện máy – điện tử, hàng thời trang, giày dép, lương thực – thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng… và các sản phẩm dịch vụ (du lịch, hậu cần, vận tải, ngân hàng)… giới thiệu cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Nghệ An.

Nhiều gian hàng của doanh nghiệp TP HCM thu hút rất đông khách tham quan, mua sắm như đồ nội thất, ngoại thất Minh Thy; túi xách thời trang và giày dép nam Klaque; bột làm bánh Mikko; bột rau má Quảng Thanh; điện từ Suyang; hàng may mặc Quế Lâm; cà phê Hello; gia vị, nước tương, nước mắm Cholimex; nước giải khá Bidrico; gạo Ngọc Long; bánh phồng tôm Nhà Cổ…

Một DN TP HCM đang giới thiệu sản phẩm đến người dân Nghệ An

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP luôn cùng các tỉnh, thành trong cả nước thúc đẩy thương mại và đầu tư mạnh mẽ hơn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tạo ra và mang đến cho người dân nguồn sản phẩm chất lượng, an toàn; đẩy mạnh phân phối hàng hóa đến các tỉnh thành nhằm đưa sản phẩm Việt Nam đi sâu vào cuộc sống, giúp người dân hiểu rõ hàng Việt Nam có chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập.

Tuần lễ giới thiệu sản phẩm TP HCM tại Nghệ An không chỉ có ý nghĩa giới thiệu những sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn của các doanh nghiệp TP HCM đến với người dân tỉnh Nghệ An mà còn cho cả người dân khu vực Bắc Trung Bộ mà còn xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam, qua đó doanh nghiệp sẽ ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trước xu thế hội nhập sâu rộng khiến hàng ngoại thâm nhập mạnh vào thị trường trong nước.

Ông Phạm Thiết Hoà, Giám đốc ITPC, cho biết thị trường TP HCM có nhiều cơ hội cho các sản phẩm của Nghệ An như trái cây, các loại bánh kẹo đặc sản, hàng nông sản, thủy sản, các sản phẩm dệt may… Để khai thác hiệu quả thị trường hơn 10 triệu dân như TP HCM, ông Hòa lưu ý doanh nghiệp khi đưa sản phẩm của Nghệ An vào thị trường TP HCM cần nắm bắt các yêu cầu chất lượng, bao bì, nhu cầu số lượng, hình thức giao hàng của từng hệ thống phân phối.