Ngày 21-1, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác kiểm soát toàn thực phẩm trên địa bàn TP HCM dịp cao điểm Tết.



Thanh tra lấy mẫu nhãn nhục

Đoàn đã đến làm việc tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) – chợ truyền thống đăng ký thực hiện dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2019-2020. Tại đây, thanh tra an toàn thực phẩm đã thực hiện test (kiểm tra nhanh) hàng loạt mẫu thịt heo, cá, giò chả, bánh phở để kiểm tra chỉ tiêu hàn the và phẩm màu.

Thanh tra an toàn thực phẩm cũng lấy nhiều mẫu tôm khô, cá sặc, bò khô, mứt, nhãn nhục,… tại chợ An Đông (quận 5) và một số mẫu chả lụa, xúc xích ở siêu thị MM Megamarket An Phú (quận 2) để test nhanh 2 chỉ tiêu trên. Kết quả, tất cả các mẫu được kiểm tra đều âm tính với hàn the và phẩm màu.

Test nhanh tại chỗ hàn the trong chả lụa và xúc xích đang bán tại siêu thị

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, ưu điểm của test nhanh là phát hiện nhanh một số chỉ tiêu nguy cơ để làm cơ sở lấy mẫu chính thức gửi phòng xét nghiệm trường hợp phát hiện dương tính.

"Nhìn chung kết quả đánh giá nguy cơ các loại thực phẩm đang lưu thông trên thị trường cho thấy tình hình có cải thiện. Tuy nhiên, người dân khi sắm Tết cần chọn mua hàng nơi uy tín để bảo đảm chất lượng, có người chịu trách nhiệm về sản phẩm, không nên mua hàng trôi nổi không qua kiểm soát tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn " – bà Lan khuyến cáo.

Tôm khô được tiêu thụ nhiều dịp Tết nên được lấy mẫu kiểm tra

Ghi nhận của phóng viên theo đoàn công tác cho thấy dù đã bước vào tháng Chạp nhưng sức mua hàng Tết vẫn yếu. Các tiểu thương cho hay năm nay do dịch bệnh, Việt kiều không về Việt Nam được nên không bán được nhiều, một số mối quen muốn gửi hàng đi nước ngoài nhưng cước phí tăng cao nên lượng hàng đặt rất ít.