Đêm 15, rạng sáng 16-1, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại một số đơn vị đầu mối cung cấp lượng lớn thực phẩm cho thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận.



Thanh tra an toàn thực phẩm lấy mẫu test nhanh hàn the trên mẫu thịt xay tại tổng kho Bách Hóa Xanh

Tại tổng kho Bách Hóa Xanh (đường Trần Đại Nghĩa, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực kho lạnh (chứa thịt, cá) và kho nhiệt độ thường chứa rau củ quả. Đoàn cũng đã lấy một số mẫu thịt để test nhanh chỉ tiêu hàn the, phẩm màu,… với kết quả âm tính.

Đây là tổng kho nhận hàng từ các nhà cung cấp và phân phối đến các cửa hàng Bách Hóa Xanh tại TP HCM (hơn 800 cửa hàng) và các tỉnh Tây Nguyên, ĐBSCL,… nên lượng hàng hóa lưu chuyển rất lớn. Trong đó, riêng kho lạnh chứa thịt (heo, gà), cá lượng hàng đã lên đến 150 tấn/ngày.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (bìa trái) trao đổi với quản lý kho Bách Hóa Xanh về phương thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong hệ thống

Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) chuyên kinh doanh sỉ thịt, thủy hải sản, rau củ quả, lượng hàng về chợ lên đến 2.500 tấn/ngày đêm; những ngày cận Tết, lượng hàng có thể đạt 3.600 – 4.000 tấn/ngày đêm. Trong đó, riêng mặt hàng thịt heo, rau củ tăng 2 lần, trái cây tăng gấp 4 lần ngày thường.

Lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm đối với chả cá thác lác tại chợ đầu mối Bình Điền

Trả lời báo chí tại buổi kiểm tra thực tế, bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh công tác thanh kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết năm nay không giảm so với năm ngoái vì lý do dịch bệnh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan kiểm tra thông tin trên nhãn thịt heo nhập khẩu ở tổng kho Bách Hóa Xanh

"Đang dịch bệnh thì thực phẩm càng phải an toàn để bảo vệ sức khỏe người dân. Những lĩnh vực khác có thể giảm thanh kiểm tra để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng an toàn thực phẩm thì không.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã lập 20 đoàn thanh kiểm tra thực phẩm mùa Tết, số lượng cơ sở dự kiến thanh kiểm tra sẽ tăng so với năm ngoái vì chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, còn các đoàn kiểm tra liên ngành, công an, quản lý thị trường cũng sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết.

Với lực lượng dày đặc, chúng tôi cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ quy định vì chúng tôi không xao nhãng công tác này trong năm nay. Thực tế kiểm tra, nhiều cơ sở than dịch bệnh bán ế để mong bỏ qua nhưng đây không phải lý do để cơ sở không đăng ký kinh doanh, hàng hóa không rõ nguồn gốc vì sức khỏe người tiêu dùng là quan trọng nhất" – bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định.

Cán bộ an toàn thực phẩm kiểm tra thịt heo nhập chợ Bình Điền rạng sáng 16-1.

Bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin thêm công tác kiểm tra thực phẩm mùa Tết sẽ tập trung vào các cơ sở cung cấp lượng lớn hàng hóa với sản lượng lớn và các mặt hàng tiêu thụ nhiều dịp này như: bánh, mứt, kẹo, giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, rau củ quả, thịt heo, gà,…

Tấp nập bên trong chợ Bình Điền