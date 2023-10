Công ty Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HT1 của Cônng ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên. Giá cổ phiếu của HT1 hiện tại là 13.800 đồng.

HT1 được đánh giá tín hiệu tích cực trong quý II/2023 khi lợi nhuận ròng đã quay lại mức dương 58,7 tỉ đồng dù vẫn giảm 56,8% so với cùng kỳ năm 2022. Với thương hiệu lâu đời, chất lượng được khẳng định, sản lượng HT1 suy giảm ít hơn so với các đối thủ trong ngành. Trong kỳ vọng thị trường năm 2024 hồi phục, HT1 sẽ có sự cải thiện sớm hơn các đối thủ cạnh tranh và có thể quay về mức hiệu suất lò quanh 85% (so với ước tính 79% năm 2023).

Hiện tại, nhu cầu than thế giới đã đi vào bình ổn, ước tính giá sẽ tiếp tục xu hướng hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2023 và 2024. Dù ngành xi măng Việt Nam dư cung gấp hai lần nhu cầu nhưng sản lượng cung ứng ở phía Nam thường chỉ đáp ứng được 60-65%. Trong bối cảnh nhu cầu suy giảm, các công ty xi măng phía Nam vẫn sẽ có mức giảm ít hơn phía Bắc, vốn tập trung nhiều các nhà máy xi măng.

Lợi nhuận dự phóng cho cả năm 2023 đạt 89 tỉ đồng và sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024, ước đạt 325 tỉ đồng. Giá mục tiêu của HT1 là 14.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định tích cực đối với cổ phiếu HAH của Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH). Cổ phiếu HAH đang được giao dịch ở mức 40.550 đồng.

Kết thúc quý II/2023, HAH ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, do sản lượng, doanh thu khai thác cảng giảm trong thời gian nâng cấp, sửa chữa kho bãi. Ngoài ra, sản lượng hàng vận chuyển và giá cước tàu biển giảm, giá cho thuê tàu cũng giảm mạnh. Dù vậy, HAH duy trì cơ cấu nguồn vốn lành mạnh, tỉ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức thấp.

HAH sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam và tiếp tục mở rộng quy mô, dự kiến nhận thêm 4 tàu container mới cỡ 1.800 TEU trong năm 2023-2024, nâng tổng sức chở đội tàu lên 23.000 TEU vào cuối năm 2024 và sẽ gia tăng thị phần, mở rộng khách hàng khi thị trường sôi động trở lại.

Yuanta Việt Nam kỳ vọng hoạt động kinh doanh vận tải biển sẽ hồi phục trong nửa cuối năm nhờ giá cước và giá cho thuê tàu container tăng khi đã quay về mức nền thấp, ngang với giá trước dịch COVID-19 và xuất nhập khẩu hồi phục.

Công ty Chứng khoán VNDIRECT đánh giá triển vọng với cổ phiếu HHV của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. Giá cổ phiếu HHV đang ở mức 17.150 đồng.

Trong quý IV/2023, HHV được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những gói thầu giá trị cao tại 3 dự án PPP (Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng) với tổng mức đầu tư gần 41.000 tỉ đồng. Ước tính giá trị các gói thầu của công ty tại cuối quý II là khoảng 3.000 tỉ đồng, tương đương 6 lần trung bình doanh thu của giai đoạn 2020-2022.

Mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã đứng đầu liên danh trúng thầu gói thi công đường dẫn vào sân bay Long Thành (giá trị 2.630 tỉ đồng) trong tháng 7-2023. HHV nhiều khả năng sẽ nhận được một phần giá trị xây lắp từ gói thầu này. Đây sẽ là tiền đề giúp doanh thu mảng xây lắp của HHV bứt phá, tăng lần lượt 87% và 21% so với cùng kỳ, lên 991 tỉ đồng và 1.200 tỉ đồng trong giai đoạn 2023-2024, theo dự phóng.

Do đó, kỳ vọng lợi nhuận ròng giai đoạn 2023-2024 sẽ tăng lần lượt 15,3% và 28% so với cùng kỳ nhờ giá trị dự toán gói thầu lớn của mảng xây lắp; giá nguyên vật liệu thấp hơn sẽ giúp biên lợi nhuận gộp mảng xây lắp giai đoạn tới tăng… Giá mục tiêu của HHV là 19.500 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).