Những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường nên hàng chục ha hoa, kiểng của người dân thuộc địa bàn TP Sa Đéc ngập trong lũ, nhất là ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và phường Tân Quy Đông. Theo đó, diện tích hoa, kiểng bị ngập nước hầu hết là do trồng ngoài đê bao hoặc ô bao xung yếu. Đây là những loại hoa cảnh trồng dưới đất hoặc để trên giàn quá thấp. Những diện tích hoa, kiểng bị ảnh hưởng nhiều nhất là cỏ nhung Nhật, cỏ lá gừng, cúc, hoa hồng...

Nông dân trồng hoa phải di chuyển hoa lên giàn cao để chống ngập úng

Đang di chuyển các chậu hoa dưới thấp lên giàn cao, ông Trần Thanh Toản (ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc), cho biết chỉ trong vòng 3 ngày nay, triều cường lên cao khiến nhiều diện tích hoa, kiểng của gia đình ông bị đe dọa.

Cách đó không xa, vườn hoa nhà ông Trần Thanh Khang đang mấp mé với mực thủy triều đe dọa hơn 1.000 giỏ hoa hồng trồng Tết. Ông Khang cho biết thủy triều dâng cao gây chết cây khoảng 5 – 10%. Do đó, ông phải nhanh chóng nâng cao giàn và thuê nhân công chuyển hoa lên vùng cao cho an toàn. "Chưa thấy năm nào nước lên cao như năm nay, mọi năm nước có về lớn lắm cũng không đến như mức này. Do cây đang trong giai đoạn ra chồi non nên ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng", ông Khang chia sẻ thêm.

Các diện tích hoa, kiểng Tết bị đe dọa bởi tình hình triều cường lên cao

Chung cảnh này, hơn 500 m2 vườn hoa vạn thọ của ông Tùng (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) cũng bị nước tràn vào, gây ngập sâu. Cầm cự không nổi, ông đành phải đem các chậu hoa đến chỗ cao hơn gửi nhờ. "Cây đang tốt mà đưa đi thì hoa nở không đẹp, bán không được giá", ông Tùng lo lắng.

Ông Đỗ Văn Thậm, Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, cho biết: "Triều cường dâng cao phần nào ảnh hưởng đến hoa, kiểng nông dân trên địa bàn. Song, số lượng này chỉ phần nhỏ so với diện tích trồng hoa, kiểng Tết của Thành phố. Để đảm bảo cho nông dân sản xuất ăn chắc, đơn vị sẽ thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra các đoạn đê bao, cống nước xung yếu để có cảnh báo tình hình thủy văn kịp thời cho nông dân nắm rõ".

Nông dân trồng hoa Sa Đéc phải dùng máy bơm để chống ngập

Tại huyện Lai Vung, nước lũ lên nhanh và chậm rút đã ảnh hưởng nhiều đến vườn cây ăn trái của bà con, trong đó thiệt hại nặng là diện tích cam, quýt. Mặc dù, bà con đã tích cực bơm tát và trong những ngày gần đây triều cường đã bắt đầu rút dần nhưng do nước ngập, cầm chân quá lâu nên đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vườn cây ăn trái. Ngoài tốn kém chi phí bơm tát, năng suất trái VÀ giá bán bị giảm, nhà vườn còn phải tốn nhiều chi phí và thời gian vài năm để khôi phục lại những vườn cây ăn trái bị chết.

Ông Nguyễn Văn Sữa (ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) đang có số diện tích cam, quýt bị ảnh hưởng do triều cường. Ông Sữa cho biết: "Các chủ vườn đều chuẩn bị và có đập hết, nhưng bây giờ nước tràn tới bờ rồi, có dùng bơm cũng không kịp".

Để đảm bảo cho vườn cây ăn trái, nông dân cũng phải bơm nước tháo úng

Tương tự, hơn 5 công vườn cam, quýt của gia đình ông Nguyễn Văn Gà (ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Hậu) cũng đang nằm trong tình trạng ngập úng do triều cường. Ông Gà buồn rầu, nói: "Các vườn trong khu vực ở đây đều ngập hết. Gần đây, nông dân như tôi vừa phải lo chống chọi với dịch bệnh trên cây cam, quýt nay thì tới thêm nước ngập, giờ cầu trời cho vài bữa nước rút để còn hi vọng khôi phục lại vườn".

Các ngành chức năng thuộc huyện Lai Vung đang tìm cách để hỗ trợ nông dân trong vùng bị ngập khôi phục lại vườn cây. Bên cạnh đó, thường xuyên có những dự báo về mực triều cường cho người dân đề phòng.

Dự báo tình hình khí tượng thủy văn trong tuần, ông Khương Lê Bình – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Tuần đầu tháng 10, mực nước tại khu vực đầu nguồn của tỉnh xuống dần, mực nước khu vực Tháp mười biến đổi chậm, mực nước khu vực phía nam xuống trong khoảng 7 ngày đầu tuần, sau đó tăng nhanh trở lại trong những ngày cuối tuần".