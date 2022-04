Trải qua 2 năm bị tác động bởi Covid-19, người tiêu dùng chịu đầu tư hơn cho sức khỏe bằng việc chọn thực phẩm có tiêu chuẩn cao hơn trước, từ đó tiếp sức cho dòng hàng cao cấp này phát triển.



Hàng organic đua nhau vào siêu thị

Ngoài các cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm hữu cơ thì các kênh phân phối hiện nay như: Co.opMart, Tops Market, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart, Satra... đều có bán thực phẩm hữu cơ. Ghi nhận tại Tops Market An Phú (TP Thủ Đức), quầy rau hữu cơ có chứng nhận quốc tế nằm cạnh rau nhập khẩu với nhiều chủng loại như: rau ăn sống (rau thơm), các loại cải, rau muống, rau lang, thơm, hoa chuối... được đóng gói vừa một lần ăn cho một gia đình (khoảng 300 g) với giá hơn 30.000 đồng/gói. Tại đây, cũng thường xuyên chạy chương trình khuyến mãi, khi khách mua 3 gói cùng một nhóm sản phẩm sẽ được giảm giá 5.000 đồng/gói. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với rau đạt chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGap) và rẻ hơn nhiều so với hàng nhập khẩu. Còn tại Kingfoodmart Vũ Huy Tấn (quận Bình Thạnh), nhiều người chọn mua rau hữu cơ tiêu chuẩn Việt Nam được đóng thành các túi nhỏ 50-150 g với giá từ 5.500 - 20.000 đồng/túi. Nhà cung cấp là một HTX ở Long An, trước đây đã định hướng sản xuất rau hữu cơ chủ yếu bán ra chợ truyền thống, khách quen, từ khi có chứng nhận thì được vào các hệ thống bán lẻ.

Chủ vườn Max Organic giới thiệu sản phẩm tại TP HCM Ảnh: NGỌC ÁNH

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt bắt đầu xuất khẩu hồ tiêu hữu cơ từ năm 2015, đến 2018 thì chào bán tiêu hữu cơ ra thị trường nội địa. "Thời điểm đó, cầm sản phẩm đi chào hàng mà "rớt nước mắt" vì gần như chỗ nào cũng từ chối và đặt nghi vấn sản phẩm khác biệt đến đâu mà giá cao gần gấp đôi giá tiêu bình thường. Công ty phải cung cấp giấy tờ chứng nhận, giải thích cho các nhà phân phối hiểu để họ chấp nhận lấy hàng bán thử. Mưa dầm thấm lâu, dần dà người tiêu dùng cũng hiểu và chấp nhận trả giá cao hơn để mua sản phẩm hữu cơ chính hiệu" - bà Lê Thị Hoài Thương, phó giám đốc công ty, cho biết.

Bà Thương đánh giá về lâu dài, thị trường nội địa rất tiềm năng cho gia vị hữu cơ. "Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, một bộ phận người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và chọn lựa sử dụng sản phẩm chất lượng cao, organic, nhờ vậy tiêu và quế organic của công ty tiêu thụ rất tốt. Đây chính là cơ sở để công ty tự tin giới thiệu thêm một số mã hàng mới vào các siêu thị cao cấp, nhà hàng, hệ thống quán ăn cao cấp và cửa hàng ở sân bay trong năm nay" - bà Thương tiết lộ.

Liên tục mở rộng

Organica là một trong những thương hiệu chuyên về thực phẩm hữu cơ tiên phong tại Việt Nam. Năm 2012, thương hiệu này bắt đầu mở cửa hàng nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP HCM) với vài chục sản phẩm. Đến nay, Organica đã phát triển hệ thống 8 cửa hàng tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng kinh doanh gần 1.000 mặt hàng từ rau quả tươi, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình... có chứng nhận hữu cơ quốc tế. Ngoài các trang trại tự đầu tư, hiện Organica cũng liên kết và hỗ trợ nông dân ở nhiều địa phương chuyển đổi sang canh tác hữu cơ tiến tới lấy chứng nhận hữu cơ quốc tế để bao tiêu sản phẩm. Mới đây, Organica có thêm vườn đồng hành là Max Organic (Lâm Đồng) của "ông Tây" Marco Kranz (người Đức) và vợ là chị Trần Thị Huệ trồng dâu tây giống Nhật và rau gia vị, củ cải đỏ, ớt ngọt.

Công ty CP Vinamit đang xúc tiến mở rộng thêm trang trại hữu cơ tại Khánh Hòa và Hà Nội. "Hiện nay, các điểm bán tại các siêu thị, cửa hàng khá ổn định bên cạnh kênh online phát triển bùng nổ gần đây. Ngoài việc kích cầu thông qua các chương trình khuyến mãi, Vinamit đang xây dựng cộng đồng người tiêu dùng hiểu và sử dụng sản phẩm hữu cơ đúng cách để khỏe hơn, đẹp hơn" - ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinamit, thông tin. Ông Lâm Anh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Nắng, cho hay khách hàng dùng gạo hữu cơ thuộc phân khúc cao cấp và ổn định, công ty có tăng trưởng nhẹ. Từ diện tích 100 ha trồng lúa hữu cơ có chứng nhận quốc tế năm 2019, năm qua, Hoa Nắng đã nâng diện tích vùng trồng lên gấp đôi và chủ yếu tiêu thụ nội địa. "Năm nay, công ty sẽ phát triển thêm dòng sản phẩm bánh gạo và bún, phở hữu cơ để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cho hạt gạo hữu cơ" - ông Tú nói.