Ngày 9-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị "Phát động phong trào thi đua thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1".



Lãnh đạo Bộ NN-PTNT ký kết với các tỉnh trong vùng dự án về quá trình giám sát thi công, vận hành để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả tốt nhất.

Theo thiết kế, cống Cái Lớn có tổng chiều rộng thông nước 455 m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40 m (8 khoang ngưỡng (-6.5)m; 2 khoang ngưỡng (-5.0)m; 1 khoang ngưỡng (-3,5)m) và 1 khoang âu thuyền rộng 15m, ngưỡng (-5.0)m; cửa van cống, âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Trên cống có cầu giao thông tải trọng HL93, B=9m. Riêng cống Cái Bé có tổng chiều rộng thông nước 85 m, gồm 2 khoang, mỗi khoang rộng 35,0 m, ngưỡng (-5.0)m và 1 khoang âu thuyền rộng 15 m, ngưỡng (-4.5)m; cửa van cống, âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực.

Trên cống có cầu giao thông tải trọng HL93, B=9 m. Đặc biệt, con đê nối cống Cái Lớn, Cái Bé với quốc lộ 61 có chiều dài 5,742 km, bề rộng mặt đê 9 m, chiều rộng phần xe chạy 7 m, mặt láng nhựa dày 3,5 cm, cao trình đỉnh (+2,0)m. Các công trình trên tuyến đê gồm 3 cầu giao thông HL93 và 9 cống tròn, cống hộp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.309 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ NN-PTNT quản lý. Thời gian thực hiện dự án kể từ tháng 10-2019 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2021.

Phối cảnh cống ngăn mặn trên sông Cái Bé sau khi hoàn thành

Còn đây là phối cảnh cống ngăn mặn "khủng" trên sông Cái Lớn

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho rằng nhiệm vụ của các công trình trong dự án này là giúp kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên 384.120ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản là 346.241ha. Kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng - chống thiên tai, giảm ngập úng khi mặt đất hạ thấp (do lún sụt đất); giảm thiệt hại do thiên tai (hạn, mặn) vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Góp phần cấp nước ngọt trong mùa mưa cho vùng sản xuất mặn, ngọt huyện An Minh, An Biên với những năm mưa ít và tiêu thoát cho vùng hưởng lợi của dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Ngoài ra, dự án sẽ kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.