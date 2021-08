Sáng 31-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm các y - bác sĩ và các khách sạn đang phục vụ đội ngũ y - bác sĩ, cũng như các khách sạn tham gia cách ly y tế tại TP HCM.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP HCM và lãnh đạo các khách sạn báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dù ngành du lịch đang hết sức khó khăn nhưng vẫn chung tay với TP, với cả nước trong công tác phòng, chống dịch là việc rất đáng ghi nhận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo ngành du lịch TP HCM

Phó Thủ tướng nhìn nhận đội ngũ nhân viên các khách sạn phục vụ y - bác sĩ cũng là lực lượng tuyến đầu, chăm lo để đội ngũ y - bác sĩ yên tâm lưu trú, có sức khỏe tốt là đóng góp trực tiếp vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông qua giám đốc các khách sạn có mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi cảm ơn tất cả người lao động đang làm việc tại các khách sạn phục vụ y - bác sĩ cũng như các khách sạn tham gia cách ly y tế trên địa bàn TP và động viên người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình, quy định an toàn vệ sinh phòng dịch trong quá trình làm việc; đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp, cộng đồng và phục vụ tốt đội ngũ y - bác sĩ tuyến đầu đang căng mình trước rất nhiều áp lực để cứu chữa bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong do mắc covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và động viên tại một khách sạn ở TP HCM

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành du lịch sớm phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc-xin mũi 2 cho lực lượng người lao động tại các khách sạn phục vụ đội ngũ y - bác sĩ và các khách sạn cách ly y tế.