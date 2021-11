Sẵn sàng đón khách quốc tế



Ngày 3-11, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành phương án đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam. Theo đó, trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Nam lựa chọn các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế gồm: Khu Phố cổ Hội An; Khu đền tháp Mỹ Sơn; Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (Casino, Sân golf,); Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hội An; Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An; VinWonders Nam Hội An (Khu vui chơi); Vinpearl Golf Nam Hội An (Sân golf) và một số đơn vị vận chuyển.

Quảng Nam thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11 này

Để chuẩn bị đón khách du lịch, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã ưu tiên tiêm vắc-xin cho người dân TP Hội An và một số địa phương, khu du lịch. Mục tiêu Quảng Nam đặt ra là tới ngày 15-11, 90% dân số/người làm du lịch được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Tính đến ngày 3-11, Quảng Nam đã nhận được hơn 1,32 triệu liều vắc-xin và đã tiêm cho hơn 819.000 người (65,5% số người cần tiêm).