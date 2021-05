Theo đó, Sagrifood bảo đảm sản phẩm cung cấp đến người tiêu dùng là sản phẩm chăn nuôi sạch và nguồn heo cho chương trình là VietGAP loại 1 từ các trang trại chăn nuôi trực thuộc công ty.



Giá thịt heo Sagrifood sau khi giảm là: thịt nạc 122.500 đồng/kg, nạc dăm 133.700 đồng/kg, thịt vai 106.400 đồng/kg, chân giò 94.500 đồng/kg, sườn già 110.600 đồng/kg, xương đuôi 77.000 đồng/kg, sườn non 220.000 đồng/kg, ba rọi 164.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 213.000 đồng/kg, thịt xay 99.000 đồng/kg, thịt đùi 116.000 đồng/kg, cốt lết 102.000 đồng/kg. Đối với xương cổ, xương ống, xương sống đồng giá 75.600 đồng/kg.

Thịt heo VietGAP tại hệ thống Sagrifood

Thịt heo VietGAP của Sagrifood hiện có bán tại hệ thống cửa hàng tiện lợi Sagrifood tại TP HCM: 69-71-73 Bùi Hữu Nghĩa (phường 13, quận 5), 162 Nguyễn Thị Định (phường An Phú, TP Thủ Đức), 285/125 Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10), 220/52A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), 200 Dương Thị Mười (phường Tân Thới Hiệp, quận 12), 3 Bến Súc (ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi); hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opFood: Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), Co.opmart Hòa Bình (quận 11), Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Co.opmart Hiệp Thành (quận 12), Co.opFood Trần Xuân Soạn (quận 7), Co.opFood Trần Trọng Cung (quận 7), Co.opFood Phạm Nhữ Tăng (quận 8), Co.opFood Ba Đình (quận 8), Co.opFood Âu Dương Lân (quận 8), Co.opFood Cầu Kinh (quận Bình Thạnh), Co.opFood Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), Co.opFood Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), Co.opFood Vĩnh Viễn (quận 10), Co.opFood Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Co.opFood Bình Phú (quận 6), Co.opFood Nguyễn Thị Búp (quận 12), Co.opFood Tân Thới Hiệp (quận 12), Co.opFood Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức), Co.opFood Tam Bình (TP Thủ Đức), Co.opFood Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Co.opFood Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú).